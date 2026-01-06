Abrir en caso de Apocalipsis: 'The Book', el libro que te explica cómo reconstruir una civilización

Una de las ilustraciones de 'The Book', sobre el efecto de las setas alucinógenas. Foto: Duomo

Más de dos kilogramos de peso y un tamaño de 24x35 centímetros hacen de The Book, el libro del grupo de ilustradores internacionales Hungry Minds (Duomo, 2025), un artilugio de difícil transporte y manipulación.

Aun así, bien harían los precavidos en llevarlo en la mochila —pese a las consecuencias que ello pueda tener para sus cervicales— o, al menos, tenerlo al alcance de la mano. Ya nos lo dicen las mil y una distopías que llenan el catálogo de películas y series: plagas, zombis, invasiones alienígenas, guerras nucleares... Hay miles de formas de que nuestra civilización se desmorone.

La destrucción, claro, es un asunto de fácil ejecución, pero para reconstruir lo que ha quedado completamente desmantelado se necesita un ingenio inaudito.

Bajo esa premisa ha trabajado este grupo de ilustradores internacionales, que se han devanado los sesos para decidir qué inventos han definido a la humanidad tal y como es hoy y, a continuación, han ilustrado cada una de estas ideas con imágenes que en muchas ocasiones quitan el hipo. Como también lo hace el acabado del propio libro, con un encuadernado en tela y gofrado en plata.

Un trabajo de artesanía sin igual —afirma el propio grupo de ilustradores que el proceso de creación les consumió más de 5.000 horas— que nace de un micromecenazgo en Kickstarter. Llegó entonces a recaudar más de 3 millones de dólares, siendo la segunda iniciativa con mayor apoyo financiero en la historia de la plataforma.

La apuesta ha sido un acierto: pese a los 120 euros que cuesta esta obra monumental —cualquiera que lo sostenga sobre sus manos sabrá que no podría costar menos—, el colectivo ha vendido ya 400.000 ejemplares en todo el mundo.

Entrando ya en las temáticas que recorre, el volumen empieza por lo esencial. Es de difícil discusión que el descubrimiento del fuego fue el primer engranaje con el que se puso en marcha la maquinaria de invenciones y desarrollo del ser humano. The Book guía al superviviente del Apocalipsis a la hora de conseguir encender su propia llama. Destrezas que todo boy scout debería manejar con soltura pero que no tiene por qué conocer un hombre que se ganaba el pan como contable antes de sobrevivir a un holocausto nuclear.

Así, también instruyen los creadores de The Book en la forma más adecuada de construir el primer refugio —con chimenea y todo— tras el desastre, el método para diseñar las primeras y más rudimentarias herramientas, cómo encontrar agua potable, distinguir las plantas comestibles de las no comestibles...

Pero ¿de veras serviría este libro como enciclopedia definitiva para rehacer una civilización? Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, nos encontramos con unas indicaciones que, de seguir al pie de la letra sin ningún otro tipo de guía a la vista, probablemente provocarían la muerte del usuario y/o los que lo rodean.

Portada de 'The Book' (Duomo ediciones, 2025)

Algún que otro ejemplo ilustrará de sobra esta afirmación. Nos encontramos con una breve —brevísima, de un solo párrafo— explicación de cómo llevar a cabo una cesárea. Otra, un poco más extensa —no mucho— que detalla la forma correcta de realizar una apendicectomía.

En estos y otros muchos casos, la voluntad de ser breve, indispensable si no se quiere hacer de este volumen algo inabarcable (pensemos en que aun así el libro es de dimensiones colosales), acaba pasando factura. La necesidad de sintetizar tal cantidad de información lleva a prescindir en la mayoría de ocasiones de unos datos fundamentalísimos cuyo conocimiento no se debería asumir en un lector no especializado.

Hablamos, por ejemplo, de cuestiones tan básicas como la necesidad de mantener una asepsia controlada siempre que se haga algún tipo de intervención que requiera abrir al paciente. La sepsis era una realidad en el mundo de nuestros antepasados, para los que era una causa de muerte muy habitual.

El conocimiento de tal fenómeno se pasa por encima, sin dar cuenta de la relevancia que tendrá en contingencias tan habituales como una herida abierta. Todo sea dicho, sí que incluye una "receta" para producir nuestra propia penicilina. Para ello, sin embargo, se requiere de un instrumental imposible de tener en los albores de una nueva sociedad.

Apartado en el que se explican una serie de primeros auxilios en caso de heridas y quemaduras. Foto: Duomo ediciones

Con la misma ligereza aborda la construcción de un pozo. En apenas una página invita al usuario a excavar un pozo de ¡hasta 10 metros! sin mayores indicaciones ni prevenciones necesarias para una empresa de tales dimensiones (y riesgos).

Todas estas réplicas, sin embargo, dejan de tener sentido en el momento en el que sabemos que, en realidad, The Book nunca pretendió ser un manual preciso del que se pueda disponer en caso apocalíptico.

Por el contrario, es más recomendable emplearlo con fines recreativos, por el mero deleite de pasar páginas de primerísima calidad con ilustraciones sobrecogedoras. Así lo advierten los propios creadores en la primera página y así es evidente conforme se hojea el libro.

En realidad, y por mucho que se promocione de esa manera, más que una enciclopedia o un manual de supervivencia y reconstrucción civilizadora, The Book es un muy lúcido testimonio de los logros que puede —pudo— alcanzar la humanidad antes de su derrumbe.

Apartado en el que se explica cómo fabricar una caja de música. Foto: Duomo ediciones

Por ello, no se limita con sus más de 700 ilustraciones a difundir métodos de supervivencia en un supuesto y obligado regreso a la naturaleza. También hace hincapié en lo que nos hace humanos: la naturaleza de las fiestas, las saunas, los festivales, la producción de perfumes, la psicoterapia o los deportes merecen un espacio en este volumen. También la creación de la imprenta, punto de inflexión histórico en la difusión de conocimiento. En pocas palabras: más allá de sobrevivir, The Book también quiere reflejar lo que es vivir.

Hay que destacar en este sentido el capítulo que dedica a las artes. Son el único caso en el que se recurre únicamente a la ilustración sin necesidad de acompañamiento escrito. En este caso, una imagen vale mil palabras. O quizás es que los artistas de Hungry Minds lo consideran algo para lo que el lenguaje se queda corto. O que, en definitiva, es algo que no necesita de ninguna explicación y es, sencillamente, bello.

Belleza es, precisamente, lo que el lector encontrará ante todo en The Book. Es un verdadero placer pasar cada una de las páginas y entrar en este viaje ilustrado sobre lo que es ser humano. Un magnífico regalo para estas fechas, no solo por navideñas, sino también por las noticias poco halagüeñas con las que amanecemos cada mañana. Ante ellas, se hace necesario recordar las proezas que ha traído la humanidad. Las catástrofes que ha provocado ya las conocemos de sobra.