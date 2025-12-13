Lola Larumbe, librera: "Hay veces que el aluvión nos arrastra. Se echa de menos un poco de contención editorial"

¿Qué libro está leyendo?

El viaje de mi padre, de Julio Llamazares. Todos nos arrepentimos de las preguntas no hechas a nuestros padres cuando vivían. Ahí veo que está una de las razones de este libro.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Leer poesía es el mejor bálsamo para mí. Los poemas de Eloy Sánchez Rosillo me han aliviado muchas madrugadas insomnes.

Si no hubiera podido ser librera, ¿qué hubiera querido ser?

Violinista en una gran orquesta y recorrer el mundo con la música, restauradora de pintura en el taller del Museo del Prado, jardinera en Aranjuez...

Un suceso histórico que le habría gustado vivir in situ.

Me habría encantado estar en Lisboa la mañana del 25 de abril de 1974, cantar Grandola vila morena, regalar claveles a los soldados...

¿Cuál ha sido el peor momento de estos 50 años?

Los primeros días del confinamiento fueron muy difíciles, todo se acababa ahí, luego vinieron las noticias de las muertes de amigos, la peor incertidumbre.

Si eligiera a un autor cómplice de la librería, ¿quién sería?

Es un poco comprometido, son muchos, son amigos... Si solo puedo elegir a uno diría a don Emilio Lledó, ojalá me den más comba en El Cultural para nombrar a todos.

¿Cómo hacen frente a 70.000 novedades al año?

Seleccionamos con mucho cuidado las novedades y aun así hay temporadas en las que el aluvión nos arrastra... Se echa de menos un poco de contención editorial.

¿Y a la competencia de las plataformas tipo Amazon?

Todo nuestro fondo se puede adquirir online en nuestra web, procuramos servir los pedidos con agilidad, una librera escribe una carta y envuelve el paquete con primor, las reclamaciones las atiende un librero amable que coge el teléfono y contesta los mails y que es lector... Esto debería ser suficiente ¿no?

¿Qué puede hacer una librería como la suya en estos tiempos de inteligencia artificial?

Lo mismo que con inteligencia natural, cuidar el espacio, seleccionar bien los libros, leer mucho...

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Heroes de David Bowie.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

The Wire. Todas las que he visto después me parecen malas al lado de esta.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en cualquiera de Francois Truffaut. Ni un minuto en una de Lars Von Trier.

¿Ha experimentado alguna vez el síndrome de Stendhal?

Muchas veces. En Venecia todo el rato, con Bellini, con Carpaccio, con el color de la laguna.

Díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

No tengo fobias de este tipo, me divierte mucho, incluso su aparente ligereza, cuando todos sabemos que no podemos dar un paso más.

Una obra sobrevalorada.

Intuyo que los musicales que anuncian los autobuses.

Un placer cultural culpable.

Me gustan mucho las bandas de música de las procesiones en Cádiz, pero no me siento culpable.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

La de Maruja Mallo en el Reina Sofía, es maravillosa, en el infierno espero que estén todos los que la ningunearon un día.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Con solo inteligencia natural, la especie humana en unos pocos años se está cargando gran parte de la biodiversidad del planeta, quién sabe si acabaremos con nosotros mismos también.

España es un país...

Que está dando educación y sanidad y democracia a gente que ha tenido que dejar atrás el suyo por la falta de todo eso y que viene a ganarse la vida con su trabajo. Ante ellos deberían callar los que dicen que este país es una dictadura a sabiendas de que es mentira.