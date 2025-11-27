El reto de defender los derechos digitales en la era de la IA: un análisis a fondo en la revista 'Telos'

"No basta con proclamar derechos en la plaza pública si se vulneran a diario en la nube". Esta afirmación del abogado del Estado David Francisco Blanco resume bien el propósito de la nueva edición de la revista Telos, dedicada a los derechos digitales.

En su número 128, la publicación de la Fundación Telefónica aborda los desafíos éticos, jurídicos y sociales de la transformación tecnológica que atraviesa la sociedad actual, con la participación de destacadas voces del pensamiento, la ciencia y la cultura.

Esta edición nace en colaboración con el Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno de España y de la que Fundación Telefónica forma parte, tomando como guía la Carta de Derechos Digitales de España. Elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y adoptado por el Gobierno en 2021, este documento no tiene carácter normativo pero funciona como referencia ética para futuras políticas y legislación.

La revista, que se edita en papel y también puede descargarse gratuitamente, analiza propuestas para que la revolución tecnológica se lidere desde una perspectiva humanista, democrática y transdisciplinar, asegurando que la tecnología esté al servicio de las personas.

Una brújula ética ante la IA

La presencia creciente de la inteligencia artificial, la neurotecnología y la automatización ha colocado la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales en el centro del debate público. Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta, presidente ejecutivo de Fundación Telefónica, reivindica la Carta como brújula para evitar que la tecnología se subordine únicamente al mercado o al control político.

Goñi plantea que la tecnología no es positiva ni negativa por sí misma; lo determinante es la forma en que la sociedad decide convivir con ella. El progreso genuino, advierte, solo es legítimo si está guiado por los derechos humanos, y reclama una gobernanza digital que combine ética, innovación y participación ciudadana.

Jesús Herrero Poza, director general de Red.es —entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dedicada a impulsar la transformación digital en España—, subraya la necesidad de construir normas sólidas para un espacio digital que aún carece de regulación efectiva. Analiza los efectos sociales de la digitalización, desde la brecha digital a la desinformación y nuevas desigualdades, y llama a la actualización de derechos clásicos —privacidad, igualdad, trabajo— en el entorno digital, apostando por principios éticos y jurídicos claros.

David Francisco Blanco, en el ensayo Lex Digitalis, defiende que los derechos digitales no constituyen una “nueva generación” sino una dimensión transversal que adapta los derechos humanos ya existentes al código y los algoritmos.

Blanco insiste en la necesidad de que la Carta sea operativa, no meramente simbólica, y advierte sobre el peligro de la normalización en la extracción de datos y la consecuente pérdida de soberanía individual frente a plataformas y sistemas predictivos.

Ilustración de Sol Undurraga para el número 128 de la revista 'Telos'

Carme Artigas, Nuria Oliver y Cecilia Danesi profundizan en los desafíos que plantea la IA. Artigas reclama mecanismos de supervisión y colaboración entre ciudadanía, sector público y privado, mientras Oliver prioriza la transparencia, la privacidad y un modelo de gobernanza de datos que mantenga a las personas en el centro. Danesi aboga por un nuevo contrato social para la IA, donde la rendición de cuentas algorítmica y los derechos humanos sean prioridad.

En el ámbito laboral, María Luz Rodríguez Fernández destaca la importancia de la participación sindical y la negociación colectiva frente a la automatización y la IA. La identidad digital, explorada por Paloma Llaneza, plantea el equilibrio entre privacidad, seguridad jurídica y experiencia de usuario. Borja Adsuara pide una visión integral de la ciudadanía digital y alerta sobre confusiones entre protección de datos y derechos digitales.

La convergencia entre cultura y metaverso queda representada en las reflexiones de Clara Ruipérez de Azcárate y Fran Perea, quienes defienden nuevas narrativas y derechos de autor en entornos virtuales. Ana Galvañ, Andrea Devia Nuño y otros artistas visuales aportan su mirada creativa a estas transformaciones.

Los retos de la neurotecnología

El avance de la neurotecnología abre también nuevos debates éticos y legales. Francisco Velasco Caballero propone defender la integridad mental y garantizar el desarrollo humano centrado en la dignidad. Rafael Yuste, neurocientífico, advierte sobre el riesgo en la comercialización de datos neuronales y pide marcos jurídicos preventivos para proteger la privacidad mental.

Ilustración de Van Saiyan para el número 128 de la revista 'Telos'

Sobre educación, la filósofa Victoria Camps propone educación crítica frente a la IA y alerta sobre los algoritmos que limitan la libertad de aprendizaje.

El filósofo e historiador Michael Ignatieff, entrevistado por Laura García, afirma que "el desafío de la libertad en una sociedad libre es pensar por uno mismo", y señala que el principal peligro para la libertad es la tiranía de la opinión mayoritaria.

El pedagogo Charles Fadel defiende la importancia de las competencias humanas complementarias a la tecnología y reclama responsabilidad regulatoria estatal para garantizar el uso ético y equitativo de la IA en la educación.

Nacho Guadix García aboga por la educación en derechos digitales desde la infancia, mientras María Sánchez Valle aborda la oportunidad de la IA para la inclusión de mayores, enfrentando la brecha generacional.

La accesibilidad digital, tratada por Fernando Riaño Riaño y Paula Mathioux Bonilla, plantea que el avance tecnológico no siempre implica mayor inclusión, siendo necesaria una gobernanza digital inclusiva y accesibilidad universal.

Telos 128 destaca también las dos últimas exposiciones del Espacio Telefónica de Madrid, El sueño de la razón, que propone un diálogo entre grabados de los siglos XVIII y XIX e instalaciones digitales, y Hoy es un buen día para hablar de Derechos Digitales, que reúne obras de artistas contemporáneos centradas en esta materia.

La ilustradora Laura Wätcher, autora de la portada de la revista, aborda en ella con su estilo retrofuturista la tensión entre protección y vigilancia digital, visibilizando el peso de las tecnologías en la vida onlife (neologismo para designar nuestra manera de vivir contemporánea, en la que no hay apenas distinción entre estar online y offline).

La revista se nutre, además, de la participación de numerosos artistas visuales y propone a través de la iniciativa Derechos al Futuro el compromiso multisectorial por un futuro digital ético y sostenible. Un número imprescindible que revisa el mapa de los derechos digitales, las nuevas narrativas y los retos democráticos de la era tecnológica.