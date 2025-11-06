Muere a los 41 años la ilustradora vasca Amaia Arrazola, autora de 'Wabi Sabi' y 'Totoro y yo'

La ilustradora vasca Amaia Arrazola ha fallecido en Barcelona a los 41 años. Ilustradora de referencia a nivel nacional, fue autora de títulos como Waba Sabi o Totoro y yo, así como de murales de gran formato.

Nacida en Vitoria en 1984, estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, trabajando posteriormente como directora de arte en el sector publicitario.

En el año 2010 recaló en Barcelona, donde inició una carrera como ilustradora profesional freelance y llevó a cabo proyectos en diferentes ámbitos, desde trabajos para diferentes marcas como Uniqlo y Nike a obras para la Universidad de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona o la Diputación Foral de Vizcaya.

La publicación en 2018 de Waba Sabi en Lunwerg Editores supuso un cambio en su carrera. Se trataba de una obra que, nacida tras obtener una beca artística en Paradise Air, en Matsudo (Japón), recogía la experiencia que vivió en el país asiático. También firmó la obra Totoro y yo, en 2022, relacionada con las películas del japonés Hayao Miyazaki.

El meteorito, publicada también por Lunwerg, es otra de sus obras y, anteriormente, firmó Pequeña y Grande, Audrey Hepburn (Editorial Alba), así como diferentes títulos dirigidos a lectores infantiles, como Buenas noches, Simón (Flamboyant).

Amaia Arrazola junto al mural que dedicó el espectáculo 'Alegría', del Cirque du Soleil

Durante años, Arrazola viajó a festivales de arte urbano y fue autora de grandes murales, como el que presentó en diciembre del año pasado en el distrito de Gràcia, en Barcelona, donde residía. Concretamente, en la valla perimetral de las obras del Mercado de la Abacería. Su objetivo era reflejar la identidad de Gràcia y embellecer el entorno de las obras para generar expectativa e ilusión entre los vecinos de cara al retorno del mercado.

En marzo de 2023 su propuesta Contra el olvido ganó el concurso público del programa Compartiendo Muros del Ayuntamiento de Madrid, con un mural previsto para la fachada de la Biblioteca Pública del Pozo del Tío Raimundo, en Vallecas.

En este mural quiso homenajear a las Sinsombrero, un grupo de mujeres, poetas, novelistas, filósofas, pintoras y artistas que durante los años veinte del siglo pasado ocuparon el espacio público libremente.

Este mismo año realizó un mural para el nuevo espectáculo Alegría, del Cirque du Soleil, y colaboró en Reflejo de un compromiso, un volumen compuesto por ilustraciones de siete artistas que trataban de visibilizar, concienciar y apoyar la lucha contra el cáncer de mama.