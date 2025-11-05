Gonzalo Celorio, Premio Cervantes, sobre la conquista de México: "Fue violenta, pero España no era aún España"

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, que ha sido reconocido con el Premio Cervantes en la edición de 2025, ha asegurado en una rueda de prensa que la "conquista" de España sobre México fue "violenta", pero ha matizado que entonces España "todavía no era España".

"Lo de España, en la época de la conquista, fue realmente una atrocidad. No quiero, de ninguna manera, decir que esa atrocidad no existió, fue una conquista violenta. Pero lo que es verdad es que cuando eso ocurrió, España no era todavía España, ni México era todavía México", ha dicho.

"Entonces, si nosotros jugamos en el contexto ideológico, cultural, político del siglo XVI, vamos a advertir que esta violencia, de alguna forma, era más o menos pertinente en esa época", ha explicado Celorio.

Las declaraciones del Premio Cervantes llegan una semana después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmase que su Gobierno sigue esperando el perdón de España por el pasado colonial, y de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegurase que había habido "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios" del país.

Celorio ha asegurado que tanto el Premio Cervantes como el reconocimiento de los Princesa de Asturias a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y al Museo Nacional de Antropología del país azteca, así como la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México –inaugurada precisamente por Albares– son "guiños muy importantes" para la normalización de las relaciones entre ambos países.

"Ha habido otras manifestaciones que tienden a este acercamiento para dejar que las relaciones entre España y México ya no estén en conflicto. Para volver a una relación normal, como siempre lo había sido. Una relación, además, muy afectiva. Yo creo que esto es importante", ha añadido.

Por otro lado, Celorio ha explicado que la conquista española, "a diferencia de la conquista inglesa o de la colonización inglesa en América", tuvo una "actitud de integración" aunque el mestizaje fuese "ciertamente desigual", porque la mayoría de estas mixturas fueron entre hombres españoles y mujeres indígenas, y casi nunca al revés.

"El español, más que haber sido la lengua de la conquista, fue la lengua de la independencia y esto creo que es muy importante en términos no solo lingüísticos, sino que también es representativo de lo que ocurre en la cultura", ha dicho.

"En ese sentido no podemos negar de ninguna manera una parte integral de nuestra propia identidad y negar la hispanidad es algo tan grave como si nos suicidáramos a medias, como si acabáramos con una parte integral de nuestro propio ser", ha precisado, para después apostillar que eso no significa que se deje de apreciar "el influjo y presencia de lenguas originarias" mexicanas.

El jurado del Premio Cervantes destacó este lunes su "excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispana". El fallo destaca su "figura de escritor integral, creador, maestro y lector apasionado".

"A lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad que mejora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida", añadió en rueda de prensa el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al anunciar al ganador.

El jurado resaltaba además que la obra de Celorio es "una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana" y que en sus libros "resuenan la ironía, la ternura y la erudición trazando un mapa emocional y cultural que ha influido en generaciones de lectores y escritores".