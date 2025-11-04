Gonzalo Celorio: el látigo de la memoria

“La ciudad se vuelve la geografía de la memoria: todo lo que he sido y todo lo que he perdido, permanece inscrito en sus calles como una partitura secreta que sólo yo puedo leer”.

Rara vez una sola cita es capaz de condensar una poética, pero estas cuidadosas palabras de La épica sordina concentran de algún modo el trayecto literario —nunca mejor dicho— de Gonzalo Celorio (1948), nuestro más reciente Premio Cervantes.

Ciudad, memoria, yo: tres palabras que, no por fuerza en ese orden, definen su itinerario: una sinuosa mirada hacia el mundo —reconcentrado en la Ciudad de México—, siempre desde la perspectiva de un yo curioso y acechado, que aprehende su propio pasado, y con él el pasado compartido, y a partir de allí lo retuerce y reinventa.

Justo así lo recuerdo en sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM —siempre colmadas—, cuando con su tersa voz de barítono hipnotizaba a sus audiencias mientras saltaba de una lectura a otra, enhebrándolas con el mapa mental de su barrio de la infancia y adolescencia, demostrando que la imaginación y la memoria son gestionadas por la misma área del cerebro: ese minúsculo hipocampo —nada parecido a un caballito de mar— que Gonzalo Celorio ha ejercitado con singular persistencia a lo largo de toda una vida.

La mención a su labor didáctica no es menor: con singular celo quiso prolongar la tradición, cada vez más etérea, de los mentores literarios en la academia mexicana, y varias generaciones de incipientes escritores, entre los que me cuento, podrían dar testimonio de su generosidad en este ámbito.