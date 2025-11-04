Gonzalo Celorio: el látigo de la memoria

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Euromillones, en directo
Bonoloto, hoy
Cupón Diario ONCE, hoy
Ábalos, 'dos' de Sánchez
El juez falla contra Interior
47 muertos en Sudán
Santiago Muñoz Machado
Juanjo Artero sueldo actor
Joaquín Sabina patrimonio deuda Hacienda
Lastra, contra el fiscal general
Marta, profesora de 31 años
Alex, arquitecto, sobre los alquileres
Isabel, paciente del sistema sanitario
Dueño de un negocio de lavado a presión
Próxima reforma en las pensiones
Precio de la vivienda
Organización familiar
Manutención divorcios
Jubilada
Deuda de Andy y Lucas
Emprendedor de 28 años
Pascual Ariño
Experto inmobiliario
Pago del paro en noviembre
Realidad bar en España
Vive en Salamanca y trabaja en Madrid
Empresario
Anastasia Russo
Lucas Muñoz, empresario
Antonio, emprendedor
Propietario de 14 pisos
Pedro, experto en coches, nuevo impuesto
Santiago Segura mantenerse joven
Adopción gatos
María, dueña de un restaurante
Jano, trabajador de una empresa cafetera
Vuelta a casa de sus padres con tres hijos
Jubilación anticipada o a los 65 años
Invertir en vivienda según Pau Antó
Desahucio embarazada
Horas de trabajo de un camionero
Joven vive en Burgos y trabaja en Madrid
Cartas del miedo de Hacienda
Joven española en Suiza
Dueño de negocio de pizza
Multas autónomos y pymes
En China no hay ley
Fontanero en Noruega
Quevedo trabajo albañil
Fontanero autónomo contra impuestos
Massimo Dutti
Alternativa CBD para perros
Naiara Mars
Jubilado con okupa
Empresario 19 años
Lefties vestido
Psicóloga gatos
Viviendas turísticas
Zapatillas Aldi
Anne Arieta, abogada
Jubilado e hijo
Muda gatos en otoño
Montse Cespedosa
Joven española en Vietnam
Risto Mejide patrimonio
"Testaferro" José Luis Moreno
Foto inédita Sánchez y Koldo
Propietario 16 pisos
Limpiadora portales
Técnico electrodomésticos
Perros veganos
Póliza decesos
Hotel lujo gatos
Taxista propina
Vivienda okupada
Marta vuelve al pueblo
Mujer contra su pensión
Funcionario prisiones
Albañil Bolivia
Consultor economía
Madre supermercado
Pantalón Zara
Vestido Lidl
Ana Mena mantenerse joven
Agentes de seguro
Vive en Sevilla y trabaja en Barcelona
Comparte piso con más de 40 años
Jorge, dueño de una empresa de huevos
Esther, invidente de 46 años
Deducción de las comidas de empresa
Un pensionista sobre la vivienda
Dani, consultor financiero
Verónica, ingeniera, sobre la falta de trabajadores
Abrigo elegante en Lefties
Sueldo trabajadora Shein
Compra casa okupada
Precio tarta de queso
Sueldos albañiles
Comprobar Lotería de Navidad 2025 - Comprueba tu número
Gonzalo Celorio. Foto: Elsa Chabaud

Gonzalo Celorio. Foto: Elsa Chabaud

Letras

Gonzalo Celorio: el látigo de la memoria

'Ciudad', 'memoria' y 'yo' son las tres palabras que definen la obra del recién galardonado con el Premio Cervantes, a quien recuerdo en sus clases siempre colmadas de la UNAM.

Más información: Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes: la elegante voz de la memoria mexicana

Publicada

“La ciudad se vuelve la geografía de la memoria: todo lo que he sido y todo lo que he perdido, permanece inscrito en sus calles como una partitura secreta que sólo yo puedo leer”.

Rara vez una sola cita es capaz de condensar una poética, pero estas cuidadosas palabras de La épica sordina concentran de algún modo el trayecto literario —nunca mejor dicho— de Gonzalo Celorio (1948), nuestro más reciente Premio Cervantes.

Ciudad, memoria, yo: tres palabras que, no por fuerza en ese orden, definen su itinerario: una sinuosa mirada hacia el mundo —reconcentrado en la Ciudad de México—, siempre desde la perspectiva de un yo curioso y acechado, que aprehende su propio pasado, y con él el pasado compartido, y a partir de allí lo retuerce y reinventa.

Los mejores libros para adentrarse en Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

Justo así lo recuerdo en sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM —siempre colmadas—, cuando con su tersa voz de barítono hipnotizaba a sus audiencias mientras saltaba de una lectura a otra, enhebrándolas con el mapa mental de su barrio de la infancia y adolescencia, demostrando que la imaginación y la memoria son gestionadas por la misma área del cerebro: ese minúsculo hipocampo —nada parecido a un caballito de mar— que Gonzalo Celorio ha ejercitado con singular persistencia a lo largo de toda una vida.

La mención a su labor didáctica no es menor: con singular celo quiso prolongar la tradición, cada vez más etérea, de los mentores literarios en la academia mexicana, y varias generaciones de incipientes escritores, entre los que me cuento, podrían dar testimonio de su generosidad en este ámbito.

Más en Letras