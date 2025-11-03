Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes, el galardón más importante de la literatura en español

El escritor mexicano "ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexia", según el jurado. El premio está dotado con 125.000 euros.

Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) ha sido elegido por el Ministerio de Cultura para recibir el próximo Premio Cervantes, el galardón más prestigioso de la literatura en español, dotado con 125.000 euros.

Celorio es narrador, ensayista, editor, crítico literario y catedrático mexicano, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y figura central de la cultura editorial y universitaria en México.

Pasadas las 19:30 h de la tarde, el ministro de Cultura Ernest Urtasun ha anunciado públicamente el fallo del jurado, que le ha otorgado el premio "por la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido al enriquecimeinto del idioma y la cultura hispánica".

Asimismo, el jurado destaca que Celorio, a lo largo de seis décadas, "ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva", y que "su obra es una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana".

Sobre su estilo también ha destacado el fallo su "ironía", su "ternura" y su "erudición", y lo califica como "creador, maestro y lector apasionado".

Profesor de literatura en la UNAM desde 1974, ha impartido cátedra también en El Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y universidades del extranjero como Brown, La Habana, Buenos Aires y Alcalá. Fue coordinador de Difusión Cultural de la UNAM (1989–1998), director de la Facultad de Filosofía y Letras (1998–2000) y director general del Fondo de Cultura Económica (2000–2002). En la Academia Mexicana de la Lengua fue elegido académico en 1995, tomó posesión en 1996 y ha ejercido cargos como secretario y director (reelecto en 2023).

Como narrador y ensayista, entre sus libros figuran Amor propio (1991), debut novelístico que instala su prosa urbana e irónica en la tradición de la narrativa mexicana contemporánea, y la novela Y retiemble en sus centros la tierra (1999), considerada una de sus ficciones mayores por la ambición estilística y la relectura crítica del país.

También es autor de Tres lindas cubanas (2006), El metal y la escoria (2014) y Los apóstatas (2020), que conforman la trilogía Una familia ejemplar. Se trata de un ciclo autoficcional y de memoria familiar que consolidó su proyecto narrativo de largo aliento.

En ensayo destacan El surrealismo y lo real-maravilloso americano (1976), Tiempo cautivo. La catedral de México (1982), México, ciudad de papel (1997), Ensayo de contraconquista (2001) y Cánones subversivos (2009). Parte de su obra se ha traducido al inglés, francés, italiano, portugués, griego y chino.

Como es tradicional, el premio se entregará el 23 de abril de 2026, Día del Libro y efeméride de la muerte de Miguel de Cervantes, en la tradicional ceremonia de entrega que se celebra en el paraninfo de la Universidad de Alcalá (Madrid).

En los últimos años, los galardonados fueron Álvaro Pombo (2024), Luis Mateo Díez (2023), Rafael Cadenas (2022), Cristina Peri Rossi (2021), Francisco Brines (2020), Joan Margarit (2019) e Ida Vitale (2018).

