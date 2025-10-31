Hugo Mujica, el poeta del silencio, visita el ciclo #LdeLírica de Ámbito Cultural

Hugo Mujica, el poeta del silencio recién galardonado con el Premio Loewe, protagonizará la próxima sesión del ciclo #LdeLírica organizado por Ámbito Cultural y La Piscifactoría Laboratorio de Creación.

Filósofo, sacerdote, ensayista y uno de los grandes referentes de la poesía contemporánea en lengua española, Mujica (Buenos Aires, 1942) ha sido traducido a más de quince idiomas y ha obtenido otros premios como el Casa de América de Poesía Americana y el Premio Loewe a la Creación Joven.

En su tercera visita al ciclo #LdeLírica, que llega ya a su edición número 134, Mujica sorprenderá a su público habitual realizando una puesta en escena de sus poemas, sus relatos, su obra ensayística y su extrema lucidez en un formato diferente, acompañado por su música favorita y con la proyección de un vídeo muy especial.

El pasado 7 de octubre fue distinguido con el Premio Loewe 2025 por su obra inédita Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras, que verá la luz en marzo de 2026.

Su último libro publicado, En un río todas las lluvias (Visor, 2023), es una meditación sobre el fluir del tiempo, la memoria y la palabra como cauce.

La obra de Hugo Mujica se caracteriza por una búsqueda espiritual y filosófica que atraviesa el silencio, la contemplación y la palabra como revelación. Durante siete años vivió en monasterios trapenses, practicando un voto de silencio que marcó profundamente su escritura. Esta experiencia mística se refleja en su estilo depurado, meditativo y esencial, alejado de lo ornamental y centrado en lo invisible.

El autor será entrevistado por Gonzalo Escarpa, poeta, director de La Piscifactoría y coordinador del ciclo #LdeLírica.

El acto tendrá lugar el próximo lunes, 3 de noviembre, a las 19:30 horas, en la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés de Callao (Madrid). La entrada es gratuita hasta completar el aforo. También se podrá seguir en streaming en el canal de YouTube de Ámbito Cultural: