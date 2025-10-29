'Vanguardia, jaleo y duende': un monumento a nuestra heterodoxia musical

La aproximación de las esferas académicas a la música popular que, además, apuesta por la heterodoxia no resulta habitual, por lo que la publicación de este libro es, en sí misma, una fantástica noticia. Por si fuera poco, Vanguardia, jaleo y duende se ha convertido en un documento imprescindible para cualquier investigador que emprenda la tarea de profundizar en las apuestas más arriesgadas de este primer cuarto de siglo en nuestra música.

Título: Vanguardia, jaleo y duende: Música española en el siglo 21

Autores: Enric Blanc, Humprey Inzillo y José Manuel Gómez Gufi (coordinadores)

Editorial: Universidad de Granada; Universidad de Guadalajara (México); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México) y Editorial Universidad de Salamanca

Año de edición: 2025

La edición, cuajada de hermosas fotografías que corresponden a los distintos proyectos que se abordan, corre a cargo de los sellos editoriales de dos universidades españolas – la de Granada y la de Salamanca– y dos mexicanas –la de Guadalajara y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey–. Reconocido con el Premio Nacional de Edición Universitaria a la Mejor coedición iberoamericana, Vanguardia, jaleo y duende cuenta con la participación de más de veinte periodistas musicales.

La fusión del flamenco con otros lenguajes es el punto de partida de un libro que se detiene en los artistas y grupos más iconoclastas. Si bien se cita a figuras como la Mala Rodríguez, vinculada al hiphop, Martirio, cuya incursión en el jazz vino de la mano del pianista Chano Domínguez en el álbum Coplas de madrugá (1997), y grupos como Pata Negra, que soliviantó a los puristas con su aire blusero, la columna vertebral de la obra son las semblanzas de los distintos artistas que en la actualidad triunfan con una apuesta por la hibridación de géneros.

Para comprender estos proyectos, casi todos ellos surgidos en el siglo XXI, es necesario atender a la larga tradición de intercambio cultural entre España y América Latina –lo que, en el plano musical, el poeta gaditano Fernando Quiñones denominó "cantes de ida y vuelta"–, pero también a la relevancia que tuvo el asentamiento de las bases militares norteamericanas en pleno franquismo. La música procedente de Estados Unidos se coló, de pleno derecho, entre las armonías de nuestros sones tradicionales, refrescando un panorama hasta entonces algo apolillado.

Por ejemplo, propuestas como la de Christina Rosenvinge, que nos ofrece el acceso a la trastienda de canciones como Tú por mí, no se entenderían sin la influencia de los ritmos anglosajones. Tampoco la de la versátil Zahara, cuya hondura lírica confluye con una vocación experimentalista que le ha llevado a incluir sintetizadores y guitarras muy rockeras –abundan los guiños ochenteros– en discos imprescindibles como Santa y Puta.

La electrónica es uno de los elementos que agavilla buena parte de los proyectos reseñados en el libro. A veces el flamenco está en el origen, como en el caso de María José Llergo, Rocío Márquez, Soleá Morente, Niño de Elche y, por supuesto, Rosalía, que con El mal querer (álbum de 2018) revolucionó los estándares previamente establecidos.

En la obra de la catalana caben, además, el trap, el dembow, el reguetón, el hiphop, la bachata, el bolero, el pop... "Rosalía es acusada de apropiación cultural cuando toda la historia del flamenco es una sucesión de afortunados intercambios culturales que destrozan la idea de pureza", explica el periodista José Manuel Gómez Gufi.

La Bien Querida, Maria Arnal, Joe Crepúsculo o Rodrigo Cuevas se han entregado a la fusión partiendo del folklore. De Cuevas, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023, "no resulta osado afirmar que no hay ni ha habido artista igual en España, al menos en los últimos cien años", sentencia Pablo Ferrer.

Entre la variopinta nómina de artistas perfilados encontramos a los cantautores Nacho Vegas y El Kanka, al rapero Nach y a C. Tangana, que viró del trap a la canción popular hispanoamericana en El madrileño, disco canónico. Cada una de las semblanzas tiene su propia naturaleza. A veces se abordan desde la entrevista, otras son breves ensayos de la obra del artista y en otros casos son un recuento de los hitos de su trayectoria.

Vanguardia, jaleo y duende es una guía imprescindible para conocer las propuestas musicales más rupturistas de nuestro país. Un libro que pone en valor el talento, pero sobre todo el riesgo.