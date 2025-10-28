La comunidad hispanohablante sigue creciendo: aumenta 30 millones en un solo año

Este año podemos hablar en nuestro idioma con 30 millones más de personas que en 2024. Es una información que ha dado a conocer el Instituto Cervantes a través de la última edición de su anuario, en el que se informa de que el crecimiento de la comunidad hispanohablante ha superado en un 5 % al del año anterior.

El idioma de Cervantes asciende, por tanto, a 635.743 millones de hablantes potenciales. También hay una buena noticia con respecto al número de interesados en aprender español como segunda lengua: el pronóstico es que el ritmo de crecimiento mantenido de aprendices podría llegar a los 100 millones antes del final de siglo, en el caso, claro, de que el nivel de institucionalización de la enseñanza sea el adecuado.

Son algunos de los datos más relevantes contenidos en El español en el mundo 2025, donde se valora el estado de salud de nuestro idioma. Lo ha presentado este martes 28 de octubre Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, en un acto junto a José Manuel Albares, Ministro de Exteriores; Álvaro García Santa-Cecilia, director Académico de la institución; Francisco Moreno Fernández, director del Observatorio Global del Español; Ruth Rubio, catedrática de derecho constitucional en la Universidad de Sevilla y María Luz Esteban, directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE).

Aparte de los ya citados, el informe del anuario recoge varios datos destacados en cuanto al uso del español en el mundo. Por ejemplo, la comunidad con dominio nativo de la lengua española supera en 2025 por primera vez los 500 millones de hablantes y llega hasta los 520 millones. Esta cifra nos sitúa como la tercera mayor comunidad idiomática del mundo, por detrás de los hablantes nativos de chino mandarín y de hindi.

El informe destaca que los hablantes nativos de español son cerca de 460 millones solamente en los países hispanohablantes, donde los hablantes con habilidades limitadas suman alrededor de 25 millones. Además, uno de cada diez hablantes nativos de español reside en países no hispanohablantes, dato que apunta a su relevancia como lengua migratoria.

La cifra de hablantes potenciales de español fuera de los países hispánicos supera los 120 millones de personas, siendo la Unión Europea en su conjunto lugar de residencia para más de 45 millones de hispanohablantes, al margen de los residentes en España.

Luis García Montero ha destacado en la presentación que en 2025 hay nuevas preocupaciones sobre la lengua, y en los debates que se generan, el Cervantes quiere tener una participación muy activa, como por ejemplo: "¿Puede una lengua como el español ser vehículo privilegiado para la expresión de valores democráticos?".

"Desde el anuario queremos reivindicar los valores democráticos implícitos en nuestra historia y en nuestro presente" en las preocupaciones de nuestra lengua en un mundo polarizado en el que vivimos "y en el que las sociedades occidentales que sufren la crispación del debate público", señaló el director del Cervantes.

En el anuario también se reflexiona sobre si son los hablantes de herencia del español un capital cultural en vías de extinción. El director del Instituto recordó a esos hispanos que viven en países europeos o en Estados Unidos y que afrontan una realidad durísima: "El español que les ha transmitido su familia no está valorado en algunas sociedades en las que residen y acabarán perdiéndolo si no ponemos remedio, es el remedio que busca el trabajo del Instituto Cervantes ante una cruda realidad que una y otra vez intenta interferir en la demanda cada vez mayor por aprender español como lengua extranjera".



"Es un momento tan complicado, donde el diálogo es más necesario que nunca para el entendimiento internacional, el español sigue siendo nuestra mejor herramienta de diplomacia y cooperación", añadió José Manuel Albares.

Para Álvaro García Santa-Cecilia, "los artículos del anuario muestran cómo en EE. UU. la expansión del español se ha vinculado a la afirmación de una identidad latina diversa que busca reconocimiento y voz en el espacio público. Hablar español se convierte en un acto de resistencia cultural y al mismo tiempo en una forma de participación cívica".

El director del Observatorio Global del Español destacó el valor de que este informe analice la situación del español en relación con las demás lenguas oficiales de la ONU: "Por primera vez, el informe del Cervantes no es subsidiario de los datos ofrecidos por otras fuentes, sino que realiza sus propios cálculos para los hablantes nativos de cada una de esas lenguas: lo que nos permite ofrecer una comparación mejor fundamentada con el español".

El estudio de español

El porcentaje total de crecimiento de los aprendices de lengua española desde 2012 es del 36 %, debido a la institucionalización del español como lengua extranjera y a su creciente presencia en espacios educativos y sociales. En el caso del año 2024-25, el número de aprendices ha crecido un 1,5 %.

El informe resalta que los territorios que aportan mayores cantidades al conjunto de aprendices de español son Estados Unidos, Brasil y varios países de la Unión Europea.

Precisamente, en cuanto a la importancia del español en Estados Unidos y en Reino Unido, el documento recuerda que la combinación de las lenguas españolas e inglesa es "la más prometedora" con vistas a la comunicación internacional, tanto por el peso conjunto de sus comunidades nativas (alrededor de 1.000 millones de hablantes), como por el número de países en los que una u otra es oficial (más de 75).

El voto hispano en Estados Unidos

El anuario incluye el estudio "La orientación del voto hispano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024", del Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, en el que se desmonta la narrativa mediática de un giro masivo del voto hispano hacia Donald Trump en 2024.

En 2024 el número de hispanos con derecho a ejercer el voto ascendió a 36,2 millones, lo cual representa un 14,7 % del electorado total —una cifra histórica— por lo que, considerando que las elecciones en Estados Unidos pueden llegar a decantarse por menos de cien mil votos en estados clave, la comunidad hispana puede "constituir un grupo decisivo".

No obstante, el estudio publicado resalta que, según cálculos basados en las estimaciones más comúnmente referenciadas, el voto hispano "no fue determinante" para la victoria de Donald Trump en las presidenciales de 2024 en ninguno de los siete estados bisagra (Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Nevada, Pensilvania y Wisconsin) ni en los tres estados con mayor población hispana (California, Florida y Texas) y mayor peso en el sistema del Colegio Electoral.