Andrés Trapiello: "Siempre he combatido la ficción política, se trate de los nacionalismos o de la memoria histórica"

¿Qué libro está leyendo?

La Correspondencia de Moratín, un réprobo.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

La cartuja de Parma. Por la Sanseverino.

Si no hubiera podido ser escritor, ¿qué hubiera querido ser?

Falsificador de arte moderno.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

La entrada de La Nueve en París. Lograron combatir al fin por una causa enteramente justa.

¿Cuánto hay en Próspero viento de autorretrato vital, político y literario? ¿Cuánto de confesión?

Ni presumir ni quejarse. Esa es la idea.

¿Cómo evoluciona un intelectual que en 1977 votó por el PCE a hacerlo hoy por el PP, pasando por el PSOE, UPyD y Ciudadanos?

El quién importa menos que el qué. Y siempre he defendido lo mismo, la libertad, y combatido lo mismo, la ficción política, se trate de los nacionalismos o de la memoria histórica.

¿Qué era lo más patético de aquel franquismo postrero contra el que usted, entonces en las filas del PCE (i), luchó?

El antifranquismo del PCE (i); tan siniestro como el mismo franquismo. Y por supuesto: volvería a militar en el antifranquismo, pero esta vez junto a demócratas.

De todos sus desengaños políticos, ¿cuál ha sido el peor?

El de quienes dejaron de defender la Constitución por sus sucias ambiciones personales, de Zapatero a Cerdán, pasando por Puigdemont.

¿Cómo cree que sería España si Pombo o Savater hubiesen triunfado en las urnas?

Más justa, más libre e infinitamente más divertida.

Escribe que el primer enemigo de la verdad es un megáfono. ¿Y la ambición desmedida por el poder? ¿O la mentira impune?

A menudo el poder y mantenerse en él solo se consigue mintiendo: de Otegui a Pedro Sánchez, pasando por Errejón/Yolanda/Iglesias.

¿La hegemonía cultural de la izquierda no tiene solución? ¿Hasta cuándo?

Hasta el día en que la izquierda empiece a leer todo lo que dice que ha leído.

Rinde homenaje en el libro a Mario Vargas Llosa. ¿Entiende la inquina que tantos escritores le han mostrado?

Se entiende: ninguno de sus detractores ha valido nunca lo que valía él en todos los aspectos.

¿Tiene una fecha de publicación el próximo volumen del Salón de los pasos perdidos?

En primavera: De todo tiene. Se lo dice la cabeza parlante a Don Quijote cuando este le pregunta si lo de la cueva de Montesinos fue verdad o mentira.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Homeland y luego Fauda. Pero en atención a las circunstancias actuales diría Fauda y luego Homeland.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

A vivir, en El hombre que pudo reinar; y en ninguna gore.

Díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Si se frecuenta poco, se soporta bien. Lo malo es que en cuanto te asomas a él, todos nos parecemos algo.

Una obra sobrevalorada.

Almodóvar.

Un placer cultural culpable.

Las erratas. No podía con ellas. Ahora algunas me hacen sonreír. Te bajan los humos. Me acuerdo de aquello de JRJ: “A todo se llega: he aprendido a ser sucio, y me parece bien”.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

No lo creo: a los tontos les hará más tontos, y a los listos, más listos.

España es un país…

Insuperable. En todo. Bueno y malo.