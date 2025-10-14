Los 10 finalistas del Premio Planeta: distopías, ciencia ficción y novelas históricas se pelean por el millón de euros

El presidente del Grupo Planeta, José Crehueras (3i), y varios miembros del jurado del Premio Planeta posan este martes con las diez obras finalistas del Premio Planeta, que se fallará el miércoles. Foto: EFE/Quique García

El miércoles día 15 se celebrará la gala en la que se anunciará el ganador del 74.º Premio Planeta, al que se han presentado un total de 1.320 manuscritos, "un récord absoluto", ha manifestado José Creuheras, presidente del Grupo Planeta, durante la rueda de prensa que tradicionalmente se celebra el día anterior al fallo.

El galardón viene acompañado, como ya ha sucedido los años anteriores, de un premio en metálico de un millón de euros para el ganador y 200.000 para el autor de la novela finalista.

El jurado del premio lo integran este año José Manuel Blecua, Pere Gimferrer, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, directora de la Editorial Planeta y secretaria con voto del jurado.

Antes de abordar los pormenores de esta edición del Premio, Creuheras ha repasado la situación del Grupo: "El libro afortunadamente goza de muy buena salud. Una de las preocupaciones del sector eran los jóvenes. Este año por primera vez son mayoría entre la población lectora. El 75 % de los jóvenes están leyendo en España", ha celebrado antes de dar la palabra a Jesús Badenes, Director General de la División Editorial del Grupo Planeta, quien se ha encargado de revisar el estado del mercado editorial.

Badenes, por su parte, ha matizado que "el mercado editorial sigue creciendo pero no tan rápido como el año anterior. Cuando miramos cuáles son los motores de crecimiento, este año han sido los géneros de ficción y juvenil". Esto último, según Badenes, refleja lo que ya sostenía Creuheras. "Además, dentro de este sector de población, el porcentaje de lectores sube hasta el 84 % en el caso de las mujeres", destacaba.

Badenes también se ha pronunciado al respecto de la inteligencia artificial, estableciendo el posicionamiento del grupo editorial, "una defensa a ultranza de la propiedad intelectual", según ha afirmado. "Quedamos a la espera de unas directrices claras a la hora de poder controlar la situación".

Las diez novelas finalistas

A continuación, ha sido el turno de Luz Gabás, anterior ganadora del Premio y portavoz del jurado. La autora ha repasado las 10 novelas finalistas aspirantes a alzarse con el galardón.

Nos encontramos en primer lugar con Todos ríen, una "distopía inquietante", confirma Gabás, donde una joven química percibe, tras una semana de aislamiento, que la sociedad se ha vuelto agresiva y manipulable.

Por su parte Ghosting nos narra la historia de un escritor en crisis obsesionado con la cultura de los años 90 que decide comprar una casa. Lamentablemente, pronto se da cuenta de que su nuevo hogar está encantado por el fantasma de una joven, con quien acabará creando un vínculo.

A continuación nos encontramos con la novela Por su gran culpa, que sigue los pasos de Mauricio, un periodista que sufre un sentimiento de culpa por el suicidio de su amigo Javier. Está dotada de una estructura temporal que salta del pasado al presente, situado en 2022, poniendo la lupa principalmente en los años de la dictadura argentina.

No es tan fácil morir de amor es una novela contemporánea, ágil, escrita en tercera persona y en presente que muestra una crítica social con tintes de thriller situado en Sevilla. Es un mosaico variado de personajes muy diferentes cuya protagonista, Vera, está inmersa en un matrimonio lánguido y predecible.

La siguiente candidata, ¿No es hermosa la luna?, es un thriller psicológico mezclado con una novela de amor escrita en primera persona y en tiempo pasado. Una serie de asesinatos suceden en un pueblo al compás de los cambios de la luna. El satélite es quien marca las pautas de la intriga.

En sexto lugar se nos presenta la novela Zoltar el mago, el Pirata Roberts y una novela del Oeste es un relato de ciencia ficción que está vertebrado por la sátira y tiene como protagonista a un jubilado que nos lleva a diferentes momentos de la historia. "Un libro con grandes dosis de mordacidad e ironía", según Gabás.

El color de la lluvia es una historia sobre el miedo, la oscuridad, las duras decisiones en un contexto histórico muy difícil. En ella, Sofía, una joven nacida en la Galicia de posguerra, sufre una extraña dolencia que le lleva al hospital y descubre la existencia de una hermana gemela perdida.

Otra candidata es La muerte de la diosa, que aborda la discriminación de la mujer desde tiempos inmemoriales. "Es una reformulación del mito de la diosa Venus", nos adelanta Gabás.

La siguiente aspirante, El destino en la esfera de un reloj, es una novela histórica que nos lleva al siglo XVII, con la alternancia en su narración de sus personajes principales. Está ambientada en la España de Felipe IV, donde una historia de amor imposible nos llevará hasta el virreinato de México.

Por último, Donde se escriben los nombres es una novela de época en un marco colonial que alterna dos tiempos: en presente, donde una mujer emprende una búsqueda; y en pasado, con las memorias de un exoficial de Rodesia. Ambas nos acercan a Sudáfrica y reflexionan sobre la identidad y el colonialismo.

Una nómina de historias donde sorprende, como ha remarcado Carmen Posadas, miembro del jurado, la presencia de un gran surtido de novela fantástica. "Un signo de los tiempos", dice Gabás. "Necesitamos evasión. ¿Y qué nos lo proporciona? Este tipo de historias".