La RAE presenta en Arequipa su 'Diccionario Histórico', una "catedral lexicográfica" sobre la vida de las palabras

El director de la RAE y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado, en la presentación del 'Diccionario histórico de la Lengua Española' (DHLE), en el X Congreso de la Lengua Española este lunes, en Arequipa (Perú).

Las palabras tienen vida propia. Nacen, crecen, se reproducen y, lamentablemente, a veces mueren. "Casabe" (o cazabe) es una torta de pan que se hace con la harina de la yuca. Se documentó en uno de los diarios de Cristóbal Colón, pero no es hasta 1516 cuando el término aparece por primera vez registrado por Bartolomé de las Casas en el Memorial de los Agravios, de los Remedios y de las Denuncias.

"Nuestro trabajo como lexicógrafos es redactar la biografía de las palabras", ha relatado María José Rincón González, coordinadora del equipo de redacción de la Academia Dominicana de la Lengua, en la presentación del Diccionario Histórico de la Lengua Española (DHLE), diez volúmenes de más de 20.000 páginas, celebrada en el marco del X Congreso de la Lengua Española, que está teniendo lugar en Arequipa.

El director de la RAE Santiago Muñoz Machado, presente en el acto, ha asegurado que se trata de un "hito" que culmina 112 años de trabajos. Tras muchos intentos que se remontan a mediados del siglo XIX, el proyecto del primer diccionario histórico español se puso en marcha en 1914. Sin embargo, estaban siguiendo el fallido método normativo, por lo que no cumplían con la exigencia de la naturaleza del diccionario histórico, cuyas referencias se habían fijado en el de los hermanos Grimm, en Alemania, y el británico Diccionario de Oxford.

Esta desviación del proyecto de 1914 se reconfiguró, la última fase de los trabajos para su elaboración arrancó en el Congreso de la Lengua de Sevilla, en 2019, y ahora, al fin, ve la luz la primera edición impresa de este diccionario, que reúne el trabajo realizado conjuntamente, en la última fase, por todas las Academias de la lengua del español y que fija "la situación actual" de los avances realizados.

¿Qué tiene de singular un diccionario histórico? Da buena cuenta de la evolución gráfica y semántica de la palabra –cada una de las variantes que se van desarrollando–, así como su proceso etimológico, tal y como ha explicado la académica Rincón González. Además, incluye un resumen (explicaciones filológicas, entre otras) que recoge los testimonios documentales de los que se sirve el diccionario. "Las palabras son organismos vivos y este diccionario da buena cuenta de ello", ha apostillado la académica.

Muñoz Machado subrayó que lo han llamado "avance" con la idea de que se complemente en el futuro. "Hemos decidido publicarlo para marcar un hito y estimular el trabajo de quienes nos sigan", ha señalado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "nunca más" habrá una edición en papel del diccionario histórico. "Cuando termine serán 30 tomos, así que no merecerá la pena; la consulta digital es más eficiente", ha añadido.

La envergadura de la tarea y la imposibilidad de poder contar de manera estable con especialistas cualificados, además de la deficiente base documental disponible, impidieron alcanzar los resultados deseados durante años. En 2005, después de la larga etapa preparatoria, la RAE planteó el DHLE como un diccionario nativo digital.

La obra se divide en dos partes: los tomos I-III corresponden a la reedición de los fascículos publicados entre 1960 y 1996, y los tomos IV-X (Avance de la nueva edición) constituyen una muestra representativa de los artículos que se han elaborado hasta el momento.

El académico Pedro Álvarez de Miranda dijo que un diccionario histórico es "una catedral lexicográfica", según ha recordado Rincón González. "Un milagro que se hace posible gracias al trabajo y la fe de las gentes que la construyen", ha añadido. Y ha apostillado: "Nos merecemos este Diccionario y queremos que estos 10 tomos sean solo una escala. Con el concurso de todos los hispanohablantes lograremos que esta travesía llegue a buen puerto".