Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025 por su libro 'El informe'

Remedios Zafra ha sido reconocida con el Premio Nacional de Ensayo 2025 por su obra El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática. El jurado ha destacado el libro como "una reflexión sobre los objetos de la modernidad tardía, un homenaje a la libertad y a la pasión creativa y, a la vez, una fuerte crítica de las condiciones del rendimiento del trabajo intelectual en el presente por su violencia burocrática, tristeza administrativa y deshumanización tecnológica". El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

"Lejos de un frívolo ejercicio de estilo, advertimos una escritura tensa, aún más afinada si cabe, que busca delimitar con exactitud aquellos barrotes mentales y objetivos que bloquean y aplazan nuestro tiempo de existencia", escribió sobre el libro el crítico Germán Cano en las páginas de esta revista. "En este libro he pretendido narrar lo que se esconde en la zona no visible de nuestro trabajo", dijo la autora, a propósito, en una entrevista con El Cultural.

El jurado ha señalado, además, que El informe propone "una forma de "revuelta radical", la de la reapropiación del tiempo y de la cultura como reactivadores del disfrute y del goce intelectual. Desde la belleza de su prosa poética, Remedios Zafra denuncia, con agudeza, los mecanismos de producción del presente que, desatendiendo lo humano, conducen a una autodisciplina que mata despacio la actividad creativa, y que atentan, principalmente, contra la salud de los empleos con la consiguiente precarización del sector".

Nacida en Córdoba, en 1973, es escritora, profesora universitaria e investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesora de Antropología, Políticas de la Mirada y Estudios de Género.

Entre sus obras están El bucle invisible, Frágiles, El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital, Ojos y capital, (h)adas, Un cuarto propio conectado y Netianas. Ha obtenido premios como el Internacional de Ensayo Jovellanos, el Anagrama de Ensayo, el Premio Estado Crítico, el Meridiana de Cultura, El Público a las Letras, el Málaga de Ensayo, el Premio de Investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán y el de Ensayo Carmen de Burgos, entre otros.

El premio reconoció en su pasada edición a Alfredo González-Ruibal, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Joan-Carles Mèlich Sangrà, Ramón Andrés, Irene Vallejo, Xosé Manuel Núñez Seixas, María Jesús Lama, Gonzalo Pontón o Adela Cortina, entre otros.