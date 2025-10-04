Cuando el enemigo está en casa: Yolanda Castaño señala la ausencia de solidaridad en el mundo de la poesía

Yolanda Castaño (Santiago de Compostela, 1977) quería ser poeta desde los ocho años. No solo lo ha conseguido, sino que cuenta con reconocimientos como el Premio Nacional de Poesía por su libro Materia (Visor, 2023). Pero no se conforma con eso. ¿Por qué no aspirar a dedicarte a lo que amas?, se pregunta en este ensayo, y sobre este punto de partida eleva su discurso.

Economía y poesía: rimas internas Yolanda Castaño Páginas de Espuma, 2025

184 páginas. 19 €

La poeta no tiene reparos en señalar las dinámicas de un sector mediatizado por un sistema neoliberal que en su seno alberga el monstruo de la precariedad y, además, impone la idea de que una actividad de la que disfrutas no puede ser un trabajo (así el estigma que relaciona el hecho de tejer versos con un mero pasatiempo).

Pero más hiriente le parece la ausencia de solidaridad entre sus compañeras –entendemos que no distingue entre sexos, pero utiliza el género femenino durante prácticamente todo el texto– de lo que ella entiende como una profesión. Sería, más o menos, como tener al enemigo en casa.

No concibe que las poetas acudan a lecturas o festivales por una limosna o simplemente gratis. El problema de esta disposición es que "bloquean el paso" a quienes luchan por vivir de la escritura, al tiempo que "perpetúan la desigualdad". Castaño, además, testimonia algunas experiencias menos desconcertantes que amargas.

Además de fundaciones y otros organismos ligados a la Administración, no se salvan de sus dardos algunas editoriales que se aprovechan del trabajo de las poetas. Tampoco el ámbito académico y su "mirada de superioridad sobre la creación". Un libro valiente que incomodará a muchos.