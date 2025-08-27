Lo más leído del verano: la gran apuesta de David Uclés despunta entre nombres como Allende o Cercas

Se acaba el verano y con ello dejamos atrás las benditas e inacabables horas de ocio estival que tanto hemos estado esperando durante todo el año. Tiempo en el que por fin, y si las obligaciones familiares nos lo permiten, podemos darnos el lujo de invertir en aquello que más disfrutamos hacer y que, normalmente, nuestras responsabilidades del día a día nos impiden llevar a cabo con la frecuencia que nos gustaría.

Puede ser disfrutar de una película, incluso una de aquellas monumentales obras de los años sesenta que duran más de cuatro horas. Quizás realizar algún deporte, aunque en este caso hay que tener cuidado con las horas de calor. O, ¿por qué no? Puede que nuestra idea de disfrutar sea sencillamente tumbarnos sin hacer nada, simplemente viendo la vida pasar.

Tumbado, sentado o incluso de pie, muchos apuestan por gastar varias de esas sagradas horas de sumergiéndose en la historia que le pueda ofrecer algún libro. Algunos elegirán adentrarse en el mundo de clásicos como Moby Dick mientras descansan a orillas de las tranquilas aguas del Mediterráneo e imaginan la batalla del hombre contra el mar. Otros, hambrientos de lo que pueda ofrecer la literatura actual, habrán decidido hacerse con alguna novedad editorial.

Analizando las listas de los libros más vendidos en las librerías de nuestro país, nos podemos hacer una idea de las obras que han suscitado más interés entre los lectores adultos españoles. Excluyendo las ediciones de bolsillos y otras categorías como los libros de pasatiempos o de autoayuda, estos son los títulos de los principales géneros que más atención han recibido.

En el campo de la narrativa, el libro más solicitado ha sido La península de las casas vacías de David Uclés (Siruela, 2024). El ubetense de 35 años ha dado la sorpresa durante los últimos meses posicionándose semana tras semana en los primeros puestos de lo más vendidos con una colosal obra en la que nos ofrece una perspectiva de la Guerra Civil diferente a la que los lectores españoles están acostumbrados.

Portada de 'La península de las casas vacías', de David Uclés (Siruela, 2024).

A lo largo de sus 700 páginas, Uclés otorga el papel protagonista a sus antepasados, de los que relata su historia a través de la lente del realismo mágico, entrelazándola con los acontecimientos más remarcables de la guerra. Lejos del naturalismo del que hacen gala otros famosos trabajos ambientados en la contienda como A sangre y fuego, el autor de La península de las casas vacías vuelca las anécdotas que ha oído de boca de sus familiares dándole a la superstición y al malentendido la categoría de realidad.

Una apuesta formal que ha convencido a los lectores españoles y ha colocado al trabajo de Uclés por encima de autores consagrados como María Dueñas y Javier Cercas. Su éxito demuestra que —lejos de lo que se tiende a pensar— el público de nuestro país está abierto a novedades valientes y arriesgadas.

Además de Isabel Allende (Mi nombre es Emilia del Valle) y los mencionados Dueñas (Por si un día volvemos) y Cercas (El loco de Dios en el fin del mundo), habituales en las listas de más vendidos, sobresale también la escritora estadounidense Freida McFadden.

Médica de profesión y firmando bajo seudónimo, McFadden se ha coronado como una superventas en todo el mundo con su saga de La asistenta (Suma), un thriller psicológico que relata los vaivenes de un ama de llaves que descubre que nada es lo que parece en la residencia a su cargo. Durante este verano, las tres novelas que componen la colección se han situado entre los más vendidos en nuestro país.

Portada de 'La asistenta', de Freida McFadden (Suma, 2023).

En lo que se refiere a las obras de no ficción, y excluyendo, dos propuestas se han repartido la atención de los lectores españoles, compitiendo por el primer puesto entre los más leídos: El verano de Cervantes y El puente donde habitan las mariposas. En el primero de ellos, el reconocido y multipremiado escritor Antonio Muñoz Molina ilustra la relación que mantiene el autor con el Quijote desde que lo leyera por primera vez en una vieja edición durante su infancia.

Por su parte, en El puente donde habitan las mariposas, la neurocientífica Nazareth Castellanos parte de la filosofía de Martin Heidegger para defender la idea de que nuestro cerebro es un órgano mucho más plástico de lo que creemos.

Portada de 'El verano de Cervantes', de Antonio Muñoz Molina (Seix Barral, 2025).

Según sostiene la científica, parafraseando a su admirado Santiago Ramón y Cajal, todos podemos esculpir nuestro propio cerebro si tenemos la fuerza de voluntad suficiente como para lograrlo y conocemos los pasos a seguir para lograrlo. Aunando humanismo y ciencia, Castellanos aporta una serie de técnicas para conseguir ser los escultores de nuestra mente.

En cuanto a la poesía, Marianela dos Santos ha sido la más reclamada en las librerías españolas, con dos de sus poemarios encabezando las listas de los más vendidos: Donde viven las musas (Serie B, 2023) y En todos mis universos (Serie B, 2025). En sus versos, la joven poeta venezolana hace trascender la idea del amor más allá de la realidad, aportándole una pátina nostálgica e inalcanzable.

Acompañándole entre los más leídos se encuentran algunos nombres muy conocidos del género poético como la antología de Gloria Fuertes Lo que pasa es que te quiero (Blackie Books, 2023) o la de la argentina Alejandra Pizarnik Poesía completa (Lumen, 2016).