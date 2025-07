¿Te acuerdas de Francisco Franco?, la vida del caudillo contada una y otra vez en el 50 aniversario de su muerte

El próximo 20 de noviembre se cumplirán 50 años desde que Francisco Franco dio su último aliento en el hospital La Paz de Madrid. Murió tranquilo, encamado y con todos los homenajes, después de haber reunido en su persona todos los poderes durante cerca de 40 años. Tras de sí dejó una sociedad española en parte amedrentada por la represión de las pasadas décadas, en parte conmocionada por la desaparición del ser distante y omnímodo que sobre ellos gobernaba.

Durante un tiempo y ya llegada la democracia, el "Generalísimo" dejó de ser un tema de conversación. Quizás alguna chanza y poco más. Sin embargo, después de algunos acontecimientos, entre los que se cuentan la Ley de Memoria Histórica de 2007, la posterior Ley de Memoria Democrática de 2022, y la exhumación del cuerpo del dictador del Valle de los Caídos en 2019, volvió con fuerza al debate público.

Síntoma de ello es el interés editorial que está suscitando el dictador. En los últimos meses, coincidiendo con el aniversario de su muerte, está llegando a las librerías un aluvión de obras que revisitan su figura, todas ellas ofreciendo enfoques distintos del protagonista del mayor trauma colectivo de la sociedad española moderna.

Franco

Julián Casanova (Crítica)

Portada de 'Franco', de Julián Casanova (Crítica, 2025).

El pasado mes de febrero el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza Julián Casanova publicaba su biografía sobre Franco. Anteriormente ya se había adentrado en el conflicto español que desembocó en la llegada al poder del dictador con España partida en dos: breve historia de la Guerra Civil española (Crítica, 2022).

Miembro del comité que asesora la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco, en esta biografía Casanova aborda la vida del caudillo sin detenerse especialmente en los detalles de su vida privada o personal. En lugar de eso, presta atención al momento histórico que lo rodeaba más allá de las fronteras españolas. Líderes autoritarios que lo precedieron, como Salazar o el húngaro Horthy, se pasean por estas páginas en las que el catedrático establece paralelismos que explicarán el devenir del régimen franquista y su posterior consolidación.

Franco y yo

Jesús Ruiz Mantilla (Galaxia Gutenberg)

Portada de 'Franco y yo', de Jesús Ruiz Mantilla (Galaxia Gutenberg, 2025).

El escritor y periodista nacido en Santander realiza un juego de espejos entre la vida del dictador y la suya propia. "Franco es Franco y yo soy yo", empieza declarando en las primeras páginas de su obra. "Aun así, algo nos une de manera íntima y natural. El corto espacio temporal en que convivimos me ha marcado para siempre".

Ruiz Mantilla se detiene en el trauma colectivo para reflexionar sobre la imposibilidad de deshacerse de la sombra de Franco y cómo los españoles, sobre todo los nacidos durante su régimen, todavía se sienten un producto de la sociedad que el dictador moldeó.

"Lo he profanado, escupido, vilipendiado —confiesa el santanderino—. Aún así no me deshago de él. Me rodea, me anquilosa, me corroe. Es un alma en pena que aún nos mortifica y se ríe de nosotros consciente de mantenernos atados a su legado". Para demostrarlo, recorre la vida del caudillo y la contrapone con la suya propia con el fin de evidenciar la forma en que su biografía —desde sus decisiones de gobierno a sus episodios vitales— condicionó la del resto de españoles de a pie.

Franco. El dictador que moldeó un país

Giles Tremlett (Debate)

Portada de 'Franco. El dictador que moldeó un país' (Debate, 2025).

Más tradicional, libre de subjetivismos, es la línea que sigue el historiador y periodista británico afincado en Madrid Giles Tremlett. La mirada del también autor de obras como Las brigadas internacionales: Fascismo, libertad y la guerra civil española recorre en esta ocasión la vida del dictador español rebatiendo a aquellas voces que lo dibujaban como un líder vacilante.

En su lugar, el corresponsal de The Guardian arguye que se trataba de un hombre obstinado y reaccionario de ideas políticas y económicas cuanto menos simples: "Las dudas rara vez nublaban su mente, ni tampoco acostumbraba a reconocer su ignorancia. Ello lo condujo a tomar terribles decisiones económicas durante su mandato, al tiempo que convertía a ese hombre por lo demás desconfiado en una presa fácil para proyectos milagros desacertados o fraudulentos".

Tremlett sí que defiende, sin embargo, una tesis parecida a la de Ruiz Mantilla en cuanto a la influencia que el "Generalísimo" ejerció sobre los españoles: "Sus concepciones personales de la virilidad, de la jerarquía, la religión o las mujeres ejercieron probablemente un impacto mayor y más prolongado en la vida cotidiana de los españoles que sus torpes incursiones en la economía o incluso sus más exitosos y grandes programas agrícolas, hidrológicos o turísticos. En su versión más incongruente, esto conllevó la imposición de costumbres e ideas de la época victoriana, mientras el resto del mundo occidental se entregaba a la revolución social de los trepidantes años sesenta y las revueltas políticas lideradas por los jóvenes de la misma década. Tampoco se puede negar la existencia generalizada en la sociedad española de algo denominado "Franquismo sociológico", una mentalidad que sobrevivió al dictador".

Franco. Una biografía personal y política

Stanley G. Payne y Jesús Palacios (La esfera de los libros)

Portada de 'Franco', de Stanley Payne y Jesús Palacios (Esfera de los libros, 2025).

Publicada originalmente en nuestro país en 2014, llega de nuevo a nuestras librerías esta biografía escrita a cuatro manos por Stanley G. Payne, catedrático emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, y el escritor español Jesús Palacios.

Si en el resto de biografías se percibe un tono condenatorio hacia las acciones del dictador, en esta ocasión nos encontramos con un libro que, pese a no abstenerse de recoger las acciones represivas del régimen, realiza un retrato en cierta manera apologético, que matiza alguna de las acusaciones que tradicionalmente se le han reprochado. Por ejemplo, con respecto a los represaliados se afirma: "La cifra de los ejecutados en los años de posguerra no rebasó los 15.000. En dicha cifra se incluían algunas ejecuciones por actividades políticas, pero la inmensa mayoría se llevaron a cabo por violencia y delitos por crímenes de sangre; esto es, ejecuciones sumariales durante el llamado Terror Rojo".

A ello se suma el balance que se realiza de sus años en el poder, en claro tono laudatorio: "En su impresionante haber puso fin a la desastrosa guerra civil revolucionaria, derrotó completamente al Frente Popular revolucionario, que había saqueado una gran parte del país, destruyendo su economía e intentando aniquilar el catolicismo español y creó con firmeza una nueva unidad nacional. Mantuvo a España fuera de la guerra mundial y llevó a cabo un enorme proceso de reconstrucción".

Franco para jóvenes

José A. Martínez Soler, Erik Martínez Westley (Catarata)

Portada de 'Franco para jovenes' (Catarata, 2024).

Mucho más contenida en su extensión es la obra publicada el pasado mes de noviembre de José A. Martínez Soler, fundador de los diarios 20minutos, El Sol y La Gaceta de los Negocios y antiguo director de los informativos de TVE, y el guionista Erik Martínez Westley.

Con menos de 200 páginas, ambos autores se proponen ofrecer a aquellos que nacieron en democracia una panorámica de lo que supuso vivir bajo el férreo régimen dictatorial. "Heredáis esta democracia de medio siglo. Viene bien que sepáis sobre qué cimientos está alzada para que podáis sacarle el máximo provecho, porque no te das cuenta de lo valiosa que es la libertad hasta que te falta. Ojalá nunca os falte", apunta Martínez Soler en el prefacio.

Franco

Paul Preston y José Pablo García (Debate)

Portada de 'Franco', de José Pablo García, a partir de la biografía canónica de Paul Preston (ed. Debate)

La editorial Debate nos trae la vida de Francisco Franco contada por Paul Preston por partida doble. De un lado, llega una reedición de la canónica biografía que publicara el hispanista en 1993 en la que se adentra en los vericuetos psicológicos del caudillo.

Por otra parte, el historietista José Pablo García ha recuperado la titánica obra de Preston y se la ha llevado a su terreno, llevando la vida del dictador a la viñeta. Se trata de un reto que ya afrontó con otras dos obras del inglés, La Guerra Civil española y La muerte de Guernica, y de nuevo ejecuta con solvencia. En apenas 192 páginas condensa a la perfección las más de mil que empleaba la biografía original para radiografiar al dictador.