El realismo mágico vuela de nuevo: David Uclés analiza el resurgir del estilo que popularizó el 'boom'

En solo un año, he llevado La península de las casas vacías por todo el país y he comprobado la reticencia de muchos presentadores a usar el término "realismo mágico" para indicar su estilo. Prefirieron llamarlo costumbrismo mágico, ruralismo íbero, cuerdismo o surruralismo neomágico para evitar la etiqueta. Sin embargo, siempre me sentí cómodo con ella.