Sant Jordi con acento madrileño: cuando las rosas, los libros y la música florecen en el corazón de la capital

En Madrid hay una librería que huele a mar, aunque esté lejos. Se llama Blanquerna. Y cada abril, florece. Este año, más que nunca. Del 23 al 26, la ciudad acogerá la fiesta de Sant Jordi con una programación que no cabe en una sola estantería: más de veinte actividades repartidas entre Blanquerna, el Círculo de Bellas Artes y los jardines de la Delegación de la Generalitat. Una invitación a leer, brindar, debatir, aprender catalán (aunque sea solo una palabra) y dejarse llevar por ese aroma a tinta fresca y rosa recién cortada.

El día 23, la calle Alcalá despertará con libros en la acera. Desde las 10 de la mañana y hasta las 21, el paseo será también un escaparate literario. Se ofrecerán copas de cava, música en vivo, y la literatura saldrá a saludar al sol. Quien se acerque podrá escanear un QR y descubrir sugerencias literarias personalizadas, como si Sant Jordi tuviera ahora una playlist.

Por la tarde, una clase exprés enseñará los sonidos del catalán que serán seguidos por premios de microrrelatos y, a las 19h, un concierto de L’Arannà que convertirá cuentos de Mercè Rodoreda en electrónica melancólica.

Mientras tanto, a unos pocos pasos, en el Círculo de Bellas Artes, comenzará la lectura continuada de El Quijote. Participará la delegada del Govern catalán en Madrid, Núria Marín, quien ya ha dicho que este Sant Jordi “quiere estrechar vínculos entre Cataluña y Madrid”. Y no lo hará con discursos, sino con encuentros: entre lenguas, entre músicos, entre autoras y lectores que vienen de puntos distintos del mapa pero entienden lo mismo, el valor de un cuento en un momento puntual.

Al día siguiente, la fiesta se mudará al teatro. Pla peer Roig revivirá una entrevista histórica entre Montserrat Roig y Josep Pla. Será una escena con dos voces, muchos silencios y una pregunta que no caduca: ¿por qué escribimos?

Ese mismo día, a las 19:30, Carme Riera, David Trueba, Laura Ferrero, Ignacio Martínez de Pisón y Álvaro Colomer subirán a la mesa para hablar de trenes, ciudades, acentos cruzados y novelas que no entienden de banderas. Madrid en Barcelona, Barcelona en Madrid, así se llama el encuentro. No habrá respuestas absolutas, pero sí anécdotas, cruces, guiños.

Los eventos del viernes esperarán a después de la hora de comer para hacer su acto de presencia. A las 16:30, escritores como Alice Kellen y Aro Sainz de la Maza contarán cómo es ver a sus personajes cobrar vida en la pantalla. Habrá debate sobre fidelidad, sobre narrativa visual, sobre industria con la colaboración de Netflix.

Luego, los noctámbulos tomarán el relevo. Gabriela Wiener, Luna Miguel, Jacobo Bergareche y Fernando Navarro defenderán sus respectivas noches: la de Barcelona y la de Madrid. Bares, librerías que abren hasta tarde, ciudades que se escriben mejor cuando caen las luces.

Y justo cuando el debate pida pausa, llegará el vino. Envinats, una cata poética, unirá el Garnacha con Virgilio, el Xarel·lo con Epicuro. Palabra y copa. Silencio y trago. Montserrat Serra y Ruth Troyano dirigirán el maridaje como quien dirige un cuarteto. Para cerrar, se celebrará un concierto de Maria Rodés. Una voz que mezcla copla, raíz y ternura. La acompañará Isabelle Laudenbach, su guitarrista flamenca de siempre.

Mosaico fabuloso

El sábado será el más ecléctico. A las 11, Xavier Pla hablará de Un corazón furtivo, su biografía de Josep Pla. Luego, una conversación sobre las memorias de Jordi Solé Tura. Más tarde, un vermut con canciones a cargo de Lluki Valverde, que traerá su “folk eléctrico” y una rumba catalanísima con nombre madrileño: Les almendritas.

A esa hora, los niños también tendrán lo suyo: concurso de viñetas, chocolatada, espectáculo de MÉS TUMÀCAT. Títeres, confeti y humor gamberro.

Y cuando empiece a caer la tarde, llegará una conversación sobre escritura y soledad: María Sánchez, Marta Jiménez Serrano, Andrea Genovart, Nuria Bendicho y Marta Carnicero conversarán con Andrea Gumes sobre el oficio de escribir en un mundo que no para.

La fiesta terminará con música: La Sentina y su “rock microscópico” cerrarán la jornada como se cierran los buenos libros, dejando algo vibrando. Este Sant Jordi no buscará replicar el de Cataluña. No será una copia. Será un espejo, o tal vez una ramificación. Una celebración en la que Madrid no imita: conversa. Acoge. Traduce.