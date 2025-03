Dos tardes para conocer a Kafka, Austen y Joseph Roth: Sergio del Molino redescubre los clásicos

Conocer a alguien completamente lleva una vida entera. Aun así solo se llega a conocer la punta del iceberg. Sin embargo, enamorarse de alguien lleva muy poco tiempo, demasiado poco a veces. Según Sergio del Molino (Madrid, 1979), dos tardes son más que suficiente para que el corazón salte al vacío de la afección profunda. Con estos parámetros, Sergio del Molino nos ofrece la oportunidad de apasionarse con: Franz Kafka, Jane Austen y Joseph Roth.

Dos tardes con... es la más reciente colección de Alianza de la que está a cargo el autor de La España Vacía y Los Alemanes. Esta nueva colección reúne a grandes autores contemporáneos de nuestra nación para que nos hablen de sus amigos literarios más influyentes. El título de la colección está inspirado en una conversación que tuvieron Miguel Sebastián y Zapatero hace eones, cuando Zapatero decía: "La economía se aprende en dos tardes".

Estas exploraciones cuentan con una media de 100 páginas cada una, algo que se puede leer en lo que tarde el café en enfriarse, listo para su consumo. El primer lote de estreno está compuesto por las íntimas relaciones entre Manuel Vilas y su querido Franz Kafka, Espido Freire y Jane Austen y por último, Sergio del Molino y Joseph Roth.

Portada de la entrega escrita por Sergio del Molino

La presencia literaria de Joseph Roth le proporciona a Sergio del Molino un alivio profundo: "A veces me siento tan poco comprendido y tan poco acompañado como se sentía Roth. Prefiero que me acusen de lo que no soy a presumir de lo que me siento". Del Molino desea inculcar a los ojos vírgenes de los lectores la esencia libérrima de la que rebosaba Roth. "Roth y yo pertenecemos a esa misma raza, que se entiende mal con la raza de los exquisitos y los solipistas", añade el autor.

Lo bueno, si breve...

"Brevedad e intensidad" es el objetivo que tiene la colección, afirma Espido Freire (Bilbao, 1974). La célebre autora de Melocotones Helados, ganadora del premio Planeta, lleva más de 20 años investigando y hablando sobre Jane Austen y con este libro pretende "desmitificar" a Austen, centrándose en la ironía y sátira de la autora inglesa.

"Ahí se encuentra la clave, precisamente de su modernidad y de su actualidad. La imposibilidad para ser uno mismo debido a la presión social, la necesidad de mantener las formas cuando tu corazón o tu cabeza funcionan de una manera distinta", explica.

Este conjunto de libros pretende "intimidar menos a los nuevos lectores y quitarle el peso a los autores de tener que mencionar absolutamente todo sobre los sujetos", señala Freire. Del Molino concuerda añadiendo: "Es una simulación de una conversación dando un paseo por el Retiro. Un colegueo con fantasmas".

Los tres autores explican cómo no pretenden "obligar" al lector a infatuarse con sus ídolos, sino que pretenden inspirar esta misma pasión mediante el reflejo puro y honesto de esta misma.

"Hemos aprendido eso a la fuerza después de incontables charlas en institutos. La manera más efectiva de conectar con alguien es que le pique la curiosidad cuando te ven hablando con tanta ilusión de algo. Esto no se puede forzar", añade Del Molino.

A pesar de pertenecer a una misma colección, los escritores nos proporcionan diferentes tipos de veladas con los autores sujetos. Del Molino narra la biografía de Roth a través de su alcoholismo mientras que Espido Freire lo hace mediante las cartas de Austen. Manuel Vilas opta por analizar las obras de Kafka a través de sus palabras y temáticas más célebres y compone "un diccionario Kafkiano".

El más allá

Estos tres libros van más allá de un análisis e invitación para los lectores, ya que esta colección tiene un valor literario incalculable de por sí. A través de la pasión compartida de estos autores por sus ídolos, podremos intimar a la misma vez con los interlocutores a niveles inexplorados: "La única manera de conocer a un autor es por cómo habla de otras obras y compañeros", declara Del Molino.

En algunos casos, la barrera transciende la del ídolo literario. "Yo no soy un lector de Franz Kafka, yo soy su enamorado. No me habría convertido en escritor si su obra no existiese", confiesa Manuel Vilas (Barbastro, 1962). El autor de Ordesa desprende amor por cada poro al hablar de Kafka.

Más allá del amor incuantificable que siente Vilas por Kafka, el autor español cree que Kafka es más relevante que nunca: "En el cerebro de Putin y Trump está la obra de Kafka. Todas las angustias siguen alentando a su obra". Vilas habla de cómo la mayoría de obras se "oxidan" y pierden relevancia con el paso del tiempo pero la obra de Kafka "sigue siendo una obra inoxidable".

La portada del libro de Manuel Vilas en el que relata su profundo amor por Kafka

"Kafka es a la literatura lo que Elvis Presley es a la cultura popular y lo que Messi es al fútbol", destaca Vilas sobre la importancia del autor checo y el potencial que tiene este libro de abrirle la puerta a nuevas generaciones.

Sergio del Molino también cree en la aportación moderna de esta colección: "Este mundo se parece mucho, cada vez más, desgraciadamente, al mundo en el que vivió Joseph Roth". Verlo a través de sus ojos es una perspectiva fresca de la cuál los lectores podrán gozar.

La editorial confirma que ya hay dos libros más escritos y listos para publicar y que es muy posible que los lectores puedan disfrutar de ellos este mismo año.