De MAGA a Kamala: libros en la antesala de las elecciones de Estados Unidos

A diferencia de lo ocurrido antes de las elecciones de 2020, cuando se multiplicaron los libros sobre la América trumpista, este año triunfan en el mercado editorial las biografías sobre los dos antagonistas, especialmente sobre Donald Trump.

Así, en Estados Unidos encontramos ensayos que lo presentan como el anticristo (Donald J Trump-The Antichrist?), otros que vaticinan su triunfo (Trump 2024: The Return of the King or the Fall of Democracy), que cuestionan su salud mental (The More Dangerous Case of Donald Trump: 40 Psychiatrists and Mental Health Experts Warn Anew) e incluso reúnen sus retratos y fotografías más hilarantes.

En España contamos además con una reciente biografía tan hagiográfica como polémica, Trump, el visionario del siglo XXI, de varios autores (Max editorial); también con El camaleón: La invención de Donald Trump de Maggie Haberman (Península), obra en la que esta veterana periodista no ofrece grandes descubrimientos sobre el personaje pero sí observaciones de notable interés sobre el carácter de Trump.

Robert Senserrich, en cambio, se centra en el populismo y la polarización de la era Trump en ¿Por qué se rompió Estados Unidos? (Debate), y Jorge Luis Bello cuestiona en Hasta el último voto (JLB) la limpieza de las elecciones desde 2008 a nuestros días.

Por su parte, la candidata demócrata es la protagonista de Kamala Harris (Roca editorial), una completa biografía que recorre su trayectoria hasta 2020, cuando ganó las elecciones junto a Biden. Y, como complemento recomendable, Kamala Harris, la primera (Debate), de María Ramírez, en el que traza un completo perfil de la candidata.