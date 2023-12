El aburrimiento: finalistas

Hola, amigos:

Antes de nada, pedimos disculpas a Nika Nibal por la confusión. Este concursante talentoso no ha usurpado el nick de nadie ni ha ejercido como troll en ningún momento. Es inocente, sin ironía ni guiños al día de hoy. Ha sido un error mío, el juez del concurso. Ahora bien, para que no se repitan errores similares, los 21 finalistas que quieran tener una oportunidad de ganar el concurso el lunes deben identificarse en el mail de costumbre: cuenta140@elcultural.es. No es obligatorio, pero quien no se identifique está fuera de la competición. La semana que viene, aprovechando la tesitura, escribiremos sobre el carbón, que —como sabéis— es lo que traen los Reyes Magos a quienes no se portan bien.

Veamos, entretanto, quiénes son los finalistas de la semana dedicada al aburrimiento:

gpm

Su vida le parecía insulsa. Intentó suicidarse varias veces, pero, al final, siempre abría el paracaídas.

Bite

El aburrimiento, compañero inseparable los últimos años, se esfumó cuando le comunicaron la fecha de su ejecución.

RamónJ

Tras toda una vida entre cabras, vacas, cerdos y burros, tuvo que llegar a la gran ciudad para descubrir el aburrimiento.

Tono

Te seré sincero, te he abducido porque estoy aburrido, ¿sabes jugar al §`¥∞‡←₹¥?

gpm

Sus padres lo apuntaron a tantas actividades que no tenía tiempo para aburrirse. La humanidad perdió a un gran filósofo.

Bite

Temía el momento en que completara su puzzle en blanco y negro de 10.000 piezas y su vida volviera a ser monótona.

Walton

Antes de su expedición espacial de dos años, el astronauta le pidió a su abuela que le enseñara a hacer ganchillo.

RamónJ

"Uf, qué aburrimiento. Otro día igual", y el chimpancé le dio la espalda a toda la muchedumbre apostada tras la valla.

Lobarcio

Estrangulaba y soltaba el tubo, en mortal aburrimiento, del que solo le sacaban los pitidos y carreras de las enfermeras.

Jara

Se aburría mucho en su casa. Su vida cambió cuando se compró unos prismáticos.

Amanita

Al entierro del aburrido no faltó ninguna de sus cinco ex esposas ni ninguno de sus diecisiete hijos.

PilarAlejos

El náufrago se aburre cuando llueve. No puede jugar al escondite con su sombra.

Jeff

Atracó el banco. Huyó en un coche robado. Disparó al rehén y lo mató. El policía bostezó mientras redactaba la declaración del testigo.

Lachica

Todos dicen que hacen una gran pareja cuando los ven juntos: ella charla sin parar y él la mira atentamente, pensando en lo aburrida que es.

Marta

El límite de nuestras conquistas es el horizonte, afirmó el emperador; ¿cuándo llegamos?, preguntó aburrido su hijo al cabo de media hora.

DevaPrada

Tras días frustrado por la sensación de aburrimiento, volvió feliz al trabajo. Enseguida entendió que no se estaba tan mal sin hacer nada.

Jara

Después de atravesar un periodo de absoluto aburrimiento, el escritor creó su obra maestra.

PilarAlejos

Rompía su monotonía contando las olas del mar.

MikaNibal

El abuelo veía al nieto aburrirse y pensaba: “Pues anda que no te queda”.

MikaNibal

En el reformatorio, le preguntaban porque maltrató a todos sus compañeros de clase; él solo decía: “Me aburro”.

MikaNibal

Desde el islote, el náufrago extrañaba con nostalgia aquellas aburridas tardes de domingo.





Y uno, de regalo:

DevaPrada

Leyendo microrrelatos sobre el aburrimiento, el escritor se entretuvo tres días.

¡Feliz salida y entrada de año!

PD: Lo dicho, quien no se identifique no puede ganar. Identificación y apodo o nombre con el que se quiere aparecer en caso de ganar.

