Hola, amigos:

Podéis empezar a escribir sobre el error.

La elección del ganador de la semana pasada, dedicada al divorcio, no ha sido fácil, pero finalmente me he decantado por...:

Amanita

En su testamento dejó escrito que quería ser enterrado junto a su primera esposa.

Este microrrelato tan micro es, en realidad, una historia compleja que el lector debe construir con sus escasos pero efectivos elementos. Con una mera frase de catorce palabras, aborda la idea de que, a pesar de varios divorcios, el protagonista aún guarda un fuerte vínculo sentimental con su primera esposa. El afán de ser enterrado junto a ella es la clave de esta impresión, que demuestra la capacidad de la autora (si nos atenemos al género del apodo) para el uso efectivo de una elipsis significativa.

Cuando el protagonista va a morir, cuando ya está en un repaso crucial de lo que ha sido su vida entera, elige que su cuerpo descanse para la eternidad con la persona que más le marcó o la que más quiso, y esa resulta ser su primera esposa. Tiene el relato una cosa entrañable, pero también irónica, humorística, de un suave humor negro, y su eficacia es incontestable.

Enhorabuena, Amanita, por el relato, magnífico, y por el premio.

Otros micros pudieron haber ganado:

Plcd

Todos los domingos iban a desayunar a la cafetería del parque. Doña Pilar miraba la mesa de las viudas y la de las divorciadas. Y pensaba.

Viteri

Se miraron con tristeza cuando leyeron la carta de los Reyes Magos de su hija. “Quiero que mis papás se divorcien”.

Sayaka

Claro que debería casarse, aseguró la pitonisa: "Piense que dos semanas después de la boda conocerá al hombre de su vida".

Saludos cordiales.

Consulta aquí las bases del concurso.

Sigue los temas que te interesan