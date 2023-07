Szymborska: cinco libros esenciales y un poema inédito

Szymborska no fue traducida al castellano hasta que obtuvo el Nobel de Literatura en 1996. En la proliferación de títulos que se produjo en España desde entonces –de los que seleccionamos cinco esenciales–, la antología fue el formato predominante. Pero la prosa fue abriéndose hueco, y ahora se publican también ediciones ilustradas.

Paisaje con grano de arena

Lumen

1996

Lumen se hizo cargo del primer libro de la autora polaca editado en España. Salió a la venta en 1996, año en el que ganó el Nobel por una obra que “mezcla la elegancia de Mozart con la pasión de Beethoven”. Los cien poemas recogidos en esta antología dan buena cuenta de las coordenadas literarias que Szymborska cultivó en su trayectoria: sencillez, precisión, profundidad, humor, ironía…

El gran número. Fin y principio y otros poemas

Hiperión

1997

Un año después, Hiperión compiló dos de sus libros más célebres. La poeta, que se alejó del realismo socialista con Llamada al Yeti (1956), intensifica la depuración de sus composiciones en El gran número, publicado originalmente en 1976, y Fin y principio, que data de 1993 y contiene uno de sus poemas más aclamados, “Un gato en un piso vacío”. La edición incluye, además de algunos inéditos en español, el discurso que la autora leyó en la recepción del Nobel.

Hasta aquí

Bartleby

2014

La editorial Bartleby publicó su poemario póstumo. Un buen puñado de borradores y algunos poemas a falta de algún retoque –la muerte la sorprendió en el proceso de escritura– acompañan a trece composiciones acabadas que “están a la altura de las mejores suyas”, según escribió el poeta y crítico Martín López-Vega en El Cultural. El volumen incluye la reproducción de los manuscritos y una entrevista a Abel Murcia y Gerardo Beltrán, sus dos principales traductores al castellano.

Lecturas no obligatorias

Alfabia

2009

Szymborska, que ejerció la crítica literaria, se hizo cargo de la columna Lecturas no obligatorias, título correspondiente al primer volumen de esta serie publicada por Alfabia. Las otras obras son Más lecturas no obligatorias (2012) y Siempre lecturas no obligatorias (2014). En ellas se recopilan los textos en los que la autora se ocupó de libros de temática variada (cine, música o historia) y a menudo alejados del canon, aunque Goethe, Dickens o Paul Valéry son algunos de los autores que desfilan por sus páginas.

Saltaré sobre el fuego

Nórdica

2015

Conocida por su apego a los libros ilustrados, la editorial Nórdica recupera este año, con motivo del centenario de la poeta, esta cuidadísima edición que vio la luz en 2015. Las ilustraciones de Kike de la Rubia conservan la concisión del estilo desarrollado por Szymborska, siempre atenta al detalle aparentemente anodino: el sueño de una tortuga, la muerte de un escarabajo… Todos los rasgos de su poética están muy presentes en esta antología.

La abeja y el cristal (poema inédito) Una abeja golpea el paisaje

infranqueable de un huerto en mayo

el verde —¿por qué? — petrificado

el cielo aplastado —¿por qué?— Y nosotros somos dioses

nosotros sabemos que golpea un cristal

y podemos obrar un milagro

tenemos poder sobre los cristales Golpea con la cabeza una y otra vez

las dos dimensiones el otro mundo del mundo

pero ni siquiera se mueve una hoja

ni siquiera se desprende una flor

de un árbol convertido en cuadro Es noble dice la diosa

noble y ridícula dice el dios

como en cualquier deseo

cara y cruz dice la diosa Permanentemente convertida

en cien abejas arremolinadas

ella sola es un arma de asalto

una lluvia de granizo de sus balas

y dolor de los lugares alcanzados Basta ya dice la diosa

ábrele la ventana dios

ven ambos cómo desaparece de su vista

en un ancho espacio que se comba Es libre dice la diosa

feliz dice [añade] el dios

y se sientan en su cielo

pero no se miran (Manuscrito no fechado) De Wislawa Szymborska, “Poemas dispersos” en Poesía completa

Traducción de Abel Murcia, Gerardo Beltrán y Katarzyna Moloniewicz. Visor Libros (en preparación)

Sigue los temas que te interesan