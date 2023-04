Luces nocturnas: finalistas

Y los veinte poemas finalistas son:

Marta

El umbral es un paso sombrío, / reflejo que tiembla en la piel del / abrigo noctámbulo del foco enemigo

MJVIZ

Arte que canta al trasluz / con notas que alumbran / los corazones fríos.

Prado

Bajo una luz hueca de farola, / una luna encapuchada oculta / un puñal de mirlo medio escrito en las sombras.

Rumor

No hay mayor oscuridad que cuando la luz deslumbra // a tientas buscamos un resguardo // un lugar donde recobrar el enfoque del cuadro.

Brujoavería

Con su piel inventada / tiritan de espanto / los frutos de la noche.

MCPavón

Fijo mis ojos en un firmamento de luz / mientras el viento asustado camina con mis pies/ en el delirio de la ficción.

ANA

Te hospedas en el poema / y, / como un río de palabras extiendes suave y parpadeante tu luz.

PilarAlejos

Un soplo de luciérnagas suspira en morse / palabras aladas de ocaso en llamas / en noches mudas de piel.

Zoe

Se alejan las linternas de papel / los deseos encienden la noche; / huérfanos de estrellas, miramos al cielo.

JiV

La noche tembló, / o era la muerte, / rendida al orgasmo del universo.

PabloCavero

Lenguas de dragón rastrean la piel de las estrellas// caducan las horas cenicientas// gime la noche bajo las sábanas.

Laneto

He visto a la noche reposar/ sobre la inmensa libertad de las azoteas/ tiernos susurros de luz.

Vermont

Lo ajeno es la luz; / la oscuridad es un hogar meloso y profundo / que añora el pez abisal.

Mayo

Silentes avanzan en la noche/ Lejos de los nenúfares/ Las aves que sobrevuelan los sueños.

Charles

Y la noche llegará / con su reguero de luces / velando la negra música del mar

Bruno

La ciudad tiene ojos de neón. / La ciudad alberga ruidillos de ratones / devorando las sombras en flor de la ciudad.

Faradays

Bajo el susurro de tu voz// descubrí que las luces// venían de París.

Quijote

Se perciben los árboles / entre angustia y ceniza, / espejo de un esfuerzo ardiente.

Ayalgamar

Las luces nocturnas incendian la herida que no se agota/ y nos llevan a donde no se estuvo,/ a imaginar lo que aún no se ha escrito.

Henry

Hay ráfagas que funden// tus venas de sal// el aroma de tu piel.

Tema de la semana que viene: “Vientos de polen”.

