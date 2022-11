Hola, amigos:

Podéis empezar a escribir sobre los paraguas.

El ganador de la semana pasada, dedicada a los pódcast, ha sido…:

Torivino

Iba escuchando un podcast sobre “conciencia plena” cuando le pilló el autobús.

He aquí un relato ejemplar por su ironía, por su burla fina, elegante, a todos esos productos que prometen “conciencia plena” y que, sin embargo, conllevan una distracción enorme e, incluso, fatal. La conciencia plena supone una concentración absoluta en el presente, una participación de los cinco sentidos en la captación de la vida justo cuando acontece, pero aquí el pódcast logra lo contrario: la distracción fatídica del peatón y su muerte como consecuencia (no ve al autobús). Una docena de palabras perfectamente organizadas -con el concurso de una elipsis efectiva- pueden dar como resultado una narración cómica, negra y crítica con los archivos sonoros sobre meditación, conciencia plena, concentración en el presente, etc., ¿no es maravilloso?

Sí, lo es.

Enhorabuena, Antonio Toribios, por el relato, estupendo, y por el premio.

Otros micros pudieron haber ganado:

gpm

“Nunca me escuchas, por eso te abandono”, le grabó ella en un pódcast que ahora él tiene puesto a todas horas.

ManolitaTacatá

A la deriva en alta mar pedía ayuda por la radio. Los oyentes lo tomaron por pódcast teatrales. Tuvo mucho éxito y una larga agonía.

Pol

Gracias a sus pódcast sobre cerrajería avanzada recibía muchas ofertas de trabajo, pero nunca lo dejaban salir de prisión.

Plcd

Después del accidente, no volvió a escuchar mientras conducía ningún podcast político.

Saludos cordiales

