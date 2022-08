Extraños en la noche: finalistas

Portada del Ep 'Strangers in the Night' de Frank SInatra

Y los veinte poemas finalistas son:



Circea

La ciega noche encalla en la luz del alba/despertamos inertes, espalda contra espalda/y en silencio tratamos de recordar nuestros nombres

Belloto

Nada es tan bello como tu inconsistencia / y ese estar y no estar cuando me miras: / sé que te quiero porque me lo has dicho.

Marta

En el aroma opaco de tu ausencia / recuerdo en otros labios nuestro camino. / Voz extraña entre las nubes, vuela el destino

ANA

Quizás, aún nos quede la inocencia / ¿ Recuerdas? / El olor a madera fresca de las virutas del lápiz.

Rumor

Otro baile helado contra los cristales // como cada noche resultan familiares aromas extraños // y las miradas son sensuales melodías.

MCPavón

Caminamos de la mano, / perfume de piel enamorada, / cada guijarro que pisamos es una extrañeza menos.

PilarAlejos

Frente a frente, se desvela el misterio / del extraño que estremece / la piel de la madrugada.

JiVelías

Toda la vida esta noche de techos altos / en un alarde cósmico / en una sobredosis de inexistencia.

Zoe

La noche se derrama lenta en la ciudad, / las terrazas escuchan risas de estrellas solitarias / que juegan a adivinar nuestros nombres.

Saudade

Olvida la letra pero no la melodía/ las caras desaparecen con nombres y tiempos/ olvida la melodía de todos los extraños

desasosegada

Compartiendo coordenadas y desasosiego/los pacientes del Hospital General/ ven pasar la noche en blanco.

Saudade

No había desconocidos para el sereno/ solo espectros amables, perdidos o borrachos/ hasta empezar el desfile de máscaras adustas al amanecer

MJVIZ

Manos deslizando sombras. // El quinqué melancólico. // Dos copas vacías.

Entelequio

En esa noche solitaria relee de nuevos sus cartas anónimas / buscando un viaje en el tiempo imposible / derramando lágrimas de impotencia.

roark

La caricia, en el olvido, encogida de hombros / la cama, estancada en la penumbra/aquellos fuegos, de artificio: desahogo y decadencia.

AlejMelguizo

Se vieron, pero no se miraron. / Ahora se piensan / y desarrollan quimeras.

Mayo

En la fragilidad de tu inconsciencia / Acaricio los cabellos que escapan/ De la fogosidad del equilibrista sin red

Vera

Vos sabéis cómo ardía la noche / cuando de la mano me llevasteis entre la multitud / hacia las luces de Sandahlà.

Blanche

Fue en una noche de junio. / Recuerdo el olor de la niebla y la prisa de nuestras bocas. / Y la luz de esta ventana, como un faro, guiándonos.

Luz

En el mar de tus ojos, lejanos faros. / Como pájaros lentos, mis palabras, / sobrevuelan el misterio de la noche.



Si eres uno de los finalistas, escribe un correo electrónico a cuenta140@elcultural.es indicando seudónimo, nombre y apellidos para poder recibir el premio en caso de ganar el concurso y si deseas aparecer con tu nombre real cuando anunciemos el poema ganador.



Tema de la semana que viene: “Último impulso”.

Sigue los temas que te interesan