¡Buenos días!

Han estado muy cerca de ganar estos poemas:

Lluviausente

Vuelvo a tirar y saco otro seis / pareciera que la vida / no quisiera detenerse.

A partir de una imagen francamente sencilla, se nos propone el propio movimiento del dado como fin y principio del movimiento poético. El resto es desarrollo de la idea, pero con conclusiones interesantes. Dinamismo y hondura desde la naturalidad del discurso.

ANA

Resbalaba por la desnuda espalda un perlado collar /Brillantes perseguían los ojos / En la ruleta, la bola bailaba un vals.

Imágenes muy elaboradas, con su propio movimiento interior y con autonomía verbal en cada uno de los versos, hasta llegar a un tercero que redondea todo el poema y le da estructura circular, mediante una metáfora sencilla y elegante, abriéndose en matices.

Ayalgamar

Sigamos bebiendo esta gota de luz, / de misterio,/ que unge el universo y canta.

Ese comienzo luminoso, con una especie de ebriedad de vivir, está logrado a partir de pocos pero muy bien dosificados elementos, con el “universo” nombrado, a la vez, como enigma y como canto. Desde su minimalismo envolvente, eleva el concepto.

Pero el ganador es

Alia

En el cielo roto/ se pinta la victoria lejana/ con el viento danzando en las montañas fugaces.

Partimos todos de ese “cielo roto”, de ese firmamento que es también nuestro norte y nuestro techo. Imaginamos las grietas en las que “se pinta la victoria lejana”; pero hay un movimiento sobre la lejanía, hay baile y también hay algo que se evade, algo que se nos escapa de las manos y nos da horizonte. Hermosa propuesta, con calado metafórico.

Tema de la semana: “La pereza”. Todos la hemos sentido alguna vez. Tiene, además de las connotaciones evidentes, esa especie de letargo invasivo que de pronto nos vence y nos ocupa, una fuerza más dura que el resentimiento, más fuerte que el odio: cuando lo que te sobreviene es el hartazgo de alguien, cuando ya no es que no comprendas su exceso de dramatismo o esa complicación lastimera de vivir, sino que te cansa, y entonces sobreviene la distancia inmediata. Escribamos sobre esto, en 3 versos y no más de 140 caracteres. Sobre la pereza como gran fuerza motora —y de ruptura— del mundo.

Nota: Para participar en el concurso, debe escribir su poema en la sección de comentarios.

