8 libros para celebrar el 8M

El 8 de marzo está marcado en muchas agendas como un día importante. A pesar de los grandes avances aún quedan retos por delante y el mundo de la cultura también se vuelca con las reivindicaciones del Día Internacional de la Mujer. A lo largo del año, las editoriales publican libros como Mujeres, arte y poder, un importante ensayo de Linda Nochlin, el cómic divulgativo de Mirion Malle Manual para súper feministas o Malas mujeres, el último libro de María Hesse en el que recorre el papel de la mujer desde la religión a la cultura pop. Además de estos, seleccionamos ocho títulos que ningún lector debería perderse.

Mi historia. Emmeline Pankhurst

'Mi historia', de Emmeline Pankhurst

Emmeline Pankhurst es una de las figuras clave del feminismo británico. Líder del movimiento sufragista y fundadora de la Unión Social y Política de las Mujeres su contribución fue clave para conseguir el derecho al voto de las mujeres en Gran Bretaña. Capitán Swing publica unas memorias escritas a principios de la Primera Guerra Mundial en las que cuenta una historia de activismo plagada de sufrimiento, de huelgas de hambre y de encarcelamientos pero que acabó con la obtención del voto femenino para mujeres mayores de 30 años en 1918. Con prólogo y traducción de Gloria Fortún, Pankhurst narra su historia con sus propias palabras. Su militancia ha sido llevada al cine por Sarah Gavron en Las sufragistas (2015), una película en la que Meryl Streep se mete en la piel de Pankhurst.

Despertar, #MeToo y la lucha global por los derechos de las mujeres. Rachel Vogelstein y Meighan Stone

Portada de 'Despertar'

Fue en 2017 cuando el movimiento #MeToo empezó a viralizarse a consecuencia de las denuncias de acoso y abuso sexual contra el productor de cine Harvey Wenstein. De alguna forma el movimiento se ha replicado en diferentes países pero, ¿cómo ha sido la interacción entre esta campaña global y los activismos locales? y ¿de qué forma se ha desarrollado este movimiento en países donde los derechos de las mujeres se ven coartados por la desigualdad? Despertar, título de Rachel Vogelstein y Meighan Stone que en España edita Ariel, se centra en Brasil, China, Egipto, Túnez, Nigeria y Pakistán, países en los que la lucha por la igualdad supone un esfuerzo mayúsculo, pero también habla de otras sociedades más igualitarias como la sueca. En definitiva, se convierte en un título imprescindible a través del que conocemos las historias de mujeres de diferentes culturas y clases sociales.

Las que faltaban. Una historia del mundo diferente. Cristina Oñoro

'Las que faltaban'

Cristina Oñoro presenta un relato divertido de la historia de la humanidad en clave femenina repleto de detalles y anécdotas que recorren algunos momentos clave desde la época de las cavernas prehistóricas hasta la guerra de Afganistán. Y, por supuesto, no faltan el arte, la filosofía, la literatura y la ciencia. En sus páginas el lector conocerá a las amigas de Juana de Arco, se reirá con las confusiones lingüísticas entre Malinche y Hernán Cortés y descubrirá los avatares del matrimonio Curie para conseguir cierta conciliación familiar. Aquí hay espacio tanto para mujeres anónimas como las comadronas del mundo clásico como para escritoras de la talla de Christine de Pizan, Mary Shelley, las alumnas de la Residencias de Señoritas de Madrid o la feminista y activista Gloria Steinmen, último Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Orlando. Virginia Woolf

Alicia Caboblanco ilustra 'Orlando'

Virginia Woolf no puede faltar en una lista de libros para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Orlando, uno de los títulos más conocidos de la autora de Una habitación propia, cuenta una historia que se prolonga durante 300 años: el protagonista de la misma empieza siendo un caballero de la corte isabelina y acaba siendo mujer en el siglo XX. Esta novela, que surge de la pasión de Woolf por Vita Sackeville-West y a través de la que el lector puede vivir muchas vidas y aventuras al tiempo que puede reflexionar en torno a la diversidad sexual, la podemos redescubrir bajo el sello Alianza Editorial que publica una edición ilustrada por Alicia Caboblanco, que ofrece una interpretación de los relatos de la autora inglesa.

Antología feminista. LasTesis

'Antología feminista', del colectivo chileno LasTesis

LasTesis es un colectivo feminista procedente de Valparaíso (Chile) y formado por cuatro mujeres unidas bajo el objetivo de visibilizar la violencia de género. En noviembre de 2019 presentó Un violador en tu camino, una performance que cantaba aquello de “y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”. Aquella protesta participativa recorrió todo el mundo y las mujeres se hicieron con las plazas de pueblos y ciudades para denunciar la violencia patriarcal. Esta Antología feminista reúne las voces de artistas, filósofas, historiadoras y ensayistas que forman parte del germen del colectivo y cruza miradas de autoras indispensables como Mary Wollstonecraft, Judith Butler, Alejandra Pizarnik, Paul B. Preciado, Chimamanda Ngozi Adichie, Virginie Despentes o Lina Meruane. Esta edición incluye las perspectivas queer, transfeminista e interseccional.

Enciclopedia secreta. Lecturas en el espejo feminista. Marta Sanz

Portada del libro de Marta Sanz

La de Marta Sanz es una de las voces más importantes de nuestra literatura. En Enciclopedia secreta. Lecturas en el espejo feminista propone una guía de lectura crítica en la que analiza la obra de otras mujeres procedentes de diversos países. Sanz divide el libro en dos partes y en una de ellas reúne la pluma de autoras indispensables en la literatura como Marguerite Duras, Siri Hustvedt, Margaret Atwood, Gabriela Wiener, Emily Dickinson, Edith Wharton o Flannery O’Connor. En la segunda parte también analiza la escritura de los hombres, “en la que la mirada de las mujeres ha sido alfabetizada”, afirma la editorial Contraseña. Enciclopedia secreta reúne en un solo volumen textos de crítica literaria y cultural publicados entre 2006 y 2019 en distintos medios como Mercurio, Quimera, El Imparcial, El Confidencial o Babelia.

Enfermas. Una historia sobre las mujeres, la medicina y sus mitos en un mundo de hombres. Elinor Cleghorn

'Enfermas' repasa la relación entre la mujer y la medicina

“Las mujeres somos las pacientes predominantes de enfermedades crónicas cuyo primer síntoma es el dolor, pero antes de que nuestro dolor se considere un síntoma de una posible enfermedad, primero debe ser validado —y creído— por un profesional médico”, escribe Elinor Cleghorn. La autora sufrió una enfermedad autoinmune durante diez años pero antes de dar con el diagnóstico le dijeron que sus síntomas podían ser psicosomáticos o consecuencia de un embarazo. En Enfermas (Paidós), Cleghorn revisa la relación entre la medicina y la mujer desde la idea del ‘útero errante’ de la Antigua Grecia hasta la menopausia o síndromes, que empiezan a visibilizarse y tratarse adecuadamente, como la endometriosis.

¿Qué hacemos con Lolita? Laura Freixas

Portada de '¿Qué hacemos con Lolita?'

Laura Freixas recaló en Madrid en 1991 con un objetivo claro: ser escritora. Con eso en mente se encontró con un anuncio sobre un encuentro internacional en torno la novela en Europa. Cuando se dispuso a mirar la lista de participantes descubrió que todos eran hombres. “Empecé a mirar alrededor. A preguntarme si era casualidad, un caso aislado. No daba crédito: en todas partes me salía lo mismo, un 80 o 90 % de hombres”. En ese punto, las preguntas empezaban a formularse solas: ¿por qué no había igualdad? ¿Era una mera cuestión de tiempo, como todo el mundo parecía creer? Buscando respuestas, empezó a leer con otros ojos las críticas literarias. Así es como nació ¿Qué hacemos con Lolita? Fruto de la observación, la interrogación y la consulta de bibliografía fueron surgiendo reflexiones sobre cómo la cultura dominante excluye a las mujeres, naturaliza su subordinación e invisibiliza las vivencias femeninas, y la respuesta que las escritoras pueden dar, y dan, a ese estado de cosas.

