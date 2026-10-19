Miguel Ángel del Arco Blanco, Premio Nacional de Historia de España 2026 por su ensayo 'La hambruna española'

El Ministerio de Cultura ha otorgado el Premio Nacional de Historia de España 2026 al historiador Miguel Ángel del Arco Blanco por su ensayo La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra, publicado por la Editorial Crítica. El galardón, concedido este lunes 19 de octubre, cuenta con una dotación económica de 30.000 euros.

En su fallo, el jurado considera que la obra galardonada destaca por "ser un notable ejercicio de investigación histórica que, desde el rigor y el profundo conocimiento del tema, aporta una visión renovada y reveladora sobre la hambruna durante los primeros años del franquismo".

Asimismo, los miembros del tribunal han subrayado la labor de análisis crítico realizada por el historiador granadino, señalando que "Miguel Ángel del Arco Blanco, con una vocación crítica impecable que da solidez al estudio, desmitifica los argumentos de un régimen que intentó justificar los llamados 'años del hambre' (entre 1939 y 1952) apelando a los desastres de la guerra, el aislamiento internacional y a la supuesta 'pertinaz sequía'".

En cuanto al análisis del contexto socioeconómico abordado por el libro, el jurado incide en que el autor, "sirviéndose de una prosa analítica que transmite una enorme firmeza, profundiza en la hambruna devastadora que sufrió España, comparable a otras crisis europeas, y que provocó la muerte de cientos de miles de personas en los primeros años de la posguerra. Una catástrofe motivada por un modelo económico estancado y por las dinámicas de un régimen dictatorial".

Por todo ello, el comunicado que ha compartido el Ministerio concluye que la obra "es una obra histórica fundamental para comprender los efectos de la autarquía, así como las consecuencias de la utilización del hambre como mecanismo de dominación y castigo a la España de los vencidos".

Miguel Ángel del Arco Blanco (Granada, 1978) es catedrático en la Universidad de Granada y ha enfocado sus líneas de investigación en la Guerra Civil, el fascismo y la posguerra, abordando aspectos como la represión, la memoria histórica y la crisis alimentaria del franquismo.

Entre sus publicaciones previas figuran los libros Los años del hambre. Historia y memoria de la posguerra franquista (2020) y Cruces de memoria y olvido (2022), además de numerosos artículos en revistas especializadas como Journal of Contemporary History, European History Quarterly, Ayer o Historia Social.

Con este reconocimiento, Del Arco Blanco se suma a la lista de galardonados en las últimas ediciones de este premio, entre los que se encuentran historiadores como Encarnación Lemus, Ofelia Rey Castelao, Antonio José Díaz Rodríguez o Santiago Muñoz Machado.

El jurado, presidido por Jesús González González (subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Cultura), ha estado formado por vocales en representación de instituciones como la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y el autor premiado en la edición anterior, Juan Francisco Fuentes Aragonés.