Muere el historiador Carlo Ginzburg, gran impulsor de la 'microhistoria', a los 87 años

El historiador italiano Carlo Ginzburg ha fallecido a los 87 años. Hijo de la gran escritora Natalia Ginzburg y del intelectual Leone Ginzburg, fue el gran impulsor de la denominada "microhistoria", que, frente al establecido canon de los grandes nombres, se ocupaba de los personajes secundarios.

Su libro El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI (1976), publicado en castellano en 1994 por la editorial de Mario Muchnik, fue la obra más influyente. Domenico Scadella 'Menocchio', un molinero juzgado por la Inquisición, es el protagonista del célebre libro y representa a esos individuos que hasta entonces habían pasado inadvertidos en los relatos históricos.

Nacido en Turín en 1939, Ginzburg se doctoró en Filosofía y Letras por la Universidad de Pisa. De 1988 a 2006 fue docente en el departamento de Historia en la Universidad de California (UCLA) y desde entonces se desempeñó como profesor de Historia de las Culturas Europeas en la Scuola Normale Superiore de Pisa. Además, impartió clases en las universidades de Bolonia, Harvard, Yale y Princeton, en el Warburg Institut en Londres y en la École Pratique des Hautes Études en París.

Su labor fue reconocida con galardones como el Aby Warburg Prize en 1992 y el Premio Salento en 2002 por su trabajo sobre el Renacimiento y la Historia Moderna, siempre desde la perspectiva de la microhistoria, a través de la que realizó importantes aportaciones.

En la Universidad de California, Los Ángeles, ha sustentado la Cátedra Franklin D. Murphy de Estudios Renacentistas Italianos. Además, fue doctorado honoris causa en varias universidades alrededor del mundo.

Entres sus obras destacan Los benandanti. Brujería y cultos agrarios entre los siglos XVI y XVII (1966), Pesquisa sobre Piero (1981), Historia nocturna. Un desciframiento del aquelarre (1989), El juez y el historiador. Acotaciones al margen del caso Sofri (1991), Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia (1998), Ninguna isla es una isla. Cuatro visiones de la literatura inglesa desde una perspectiva mundial (2000) y El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio (2010).

En España se le conoce principalmente, además de por El queso y los gusanos, por sus ensayos en Mitos, emblemas e indicios: morfología e historia (1986).