'Wasted Land': De 'La tierra baldía' de Eliot a los residuos textiles de la fast fashion

Hablemos del elefante en la habitación, parece decirnos Ntando Cele (Durban, 1980). La suya es una de las voces más personales y más reivindicativas que pasará por la 50.ª edición del Festival Grec.

De origen sudafricano, pero residente en Suiza, esta artista multidisciplinar que a menudo juega con los límites del teatro, la performance, las videoinstalaciones y la música, presenta por primera vez en España su interesante Wasted Land, una pieza inspirada en los versos de T. S. Eliot, que parte de una investigación sociológica y científica para hablarnos de algo tan intangible para nosotros como el colonialismo de los residuos.

Publicada hace más de 100 años, cruce de géneros y estilos, La tierra baldía supuso todo un acontecimiento en la tradición poética anglosajona, por su carga experimental y vanguardista. Y con ese espíritu abiertamente creativo también la artista sudafricana recrea esta pieza que se apoya en referencias literarias y musicales para alertarnos sobre las consecuencias del cambio climático y sus vínculos con la opresión a partir de un lenguaje fragmentado y alternando, como en los versos de Eliot, voces, lugares y momentos.

Lo que Cele viene a contarnos, con mucho humor negro, poesía y ritmo, es que todo tiene un precio, incluso la fast fashion y la producción frenética de ropa, y cómo esa explotación se realiza a bajo coste en las mismas regiones del planeta que acaban después absorbiendo nuestros desechos más tóxicos como auténticos e insalubres vertederos.

“La obra es una oportunidad para desgranar mi percepción y comprensión de la crisis climática, así como lo que esta provoca en mí como cuerpo colonizado que vive con las consecuencias generacionales de la desigualdad –ha comentado al respecto–. Si se me pidiera mi opinión, diría: dado que las personas negras siguen excluidas del discurso de la humanidad, ¿qué aspecto tendría un futuro sin ellas?”

“Utilizo sarcasmo, humor y humildad ante los augurios de extinción del discurso ecológico". Ntando Cele

La representación teatral, la proyección de vídeo y el concierto poético –cuya parte más musical y cantada se inspira en los versos de Eliot a partir de la obra del compositor Wael Sami Elkholy– dan forma a esta especie de sátira postapocalíptica y explosiva en la que habrá un desfile de moda, mucho color y ropa por todas partes.

Interpretada por la propia Cele, junto a Brandy Butler, Françoise Gautier y Angela Kerrison, Wasted Land cuenta la historia de una sociedad futura dividida entre una ecología occidental que explota su bienestar y las montañas de desechos textiles acumulados en los países del Sur. “En el proceso utilizo sarcasmo, humor y humildad ante la desesperación y los augurios de extinción que tan a menudo acompañan al discurso ecológico”, comenta.

Convencida de que no hay mejor lugar que un escenario para exponer según qué temas, la artista llega así al Teatre Lliure este viernes 10 y el sábado 11 de julio. Será una de las citas ineludibles del Grec, tras haber interpretado, también durante el festival, la pieza SPAfrica, dirigida por Julian Hetzel, donde ambos denunciaban la explotación de los recursos naturales a partir del uso del agua.