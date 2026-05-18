'La vengadora de las mujeres': la obra en la que Lope de Vega reivindicó el feminismo

Poco popular entre las obras de Lope de Vega, La vengadora de las mujeres narra la historia de Laura, una mujer noble que, decidida a no casarse y enfrentada a los hombres, intenta crear una escuela femenina donde reclamar la igualdad y su espacio intelectual.

“Filida, ¿qué puede ser/ que en cualquier parte que traten/ de mujeres, ellas son/ las adulteras, las fáciles,/ las locas, las insufribles,/ las varias, las inconstantes,/las que tienen menos ser/ y siguen sus libertades?”, planteaba entonces un ya maduro Lope.

Representada en el año 2000 por Teatro del Temple, la compañía zaragozana nos regala ahora en el Teatro de la Comedia una nueva oportunidad de ver esta obra casi olvidada, con una nueva versión que vuelve a firmar Alfonso Plou, en esta ocasión junto a María López Insausti, y que ha sido coproducida con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. “Siempre tenemos en el cajón trabajos pasados e ideas que están ahí y nos pareció que ahora era el momento perfecto”, cuenta el director de la obra y cofundador del Teatro del Temple Carlos Martín.

De candente actualidad, La vengadora de las mujeres, continúa, “es muy moderna no sólo por lo que trata, sino también por cómo lo trata. Lope es un lobo ya experimentado, con un verso que le sale de una manera muy fácil y muy hermosa, muy ingeniosa, pero con esta modernidad también en su vivencia, en su manera de mezclar su vida y su voz como escritor”.

A pesar de ello, ninguno de estos atributos, impidió que esta obra fuera casi sepultada entre la amplia producción de su autor. “Suponemos que es, en buena medida, porque dentro del repertorio clásico siempre se ha abordado más una temática del canon, relacionada con el honor o el valor, más masculina también, un tipo de temas que son estupendos y que, obviamente, centraban el Siglo de Oro, por que han provocado que una obra como esta quedara relegada ya hace muchos años –y de ahí hasta nuestros días-. Sin embargo, es una comedia muy bien estructurada de un Lope maduro, con todas sus habilidades artísticas y temáticas en todo lo que plantea”.

Una escena de 'La vengadora de las mujeres'. Foto: Nani Gutiérrez

Del 14 al 31 de mayo en el Teatro de la Comedia, la versión que han trabajado Plou y López Insausti es muy fiel al verso original. “Digamos que la operación sobre el texto se ha ceñido a lo imprescindible, en el sentido de eliminar algunos párrafos más retóricos o repetitivos”. Además, y a pesar de que se trata esta de una obra muy avanzada, hay algunas modificaciones en el personaje de Laura, que se nos presenta como experta en las artes y en las ciencias, pero también en la lucha. Hábil con la espada, “nuestra Laura no sucumbe ante la presencia de lo masculino, sino del amor”, remarca el director.

Desde lo humorístico a lo tierno o la crítica social, esta obra tiene además comedia, romance, filosofía y esgrima. “Es interesante ver cómo al principio Laura, a partir del conocimiento, se protege del mundo masculino y cómo Lope nos presenta diferentes aspectos de lo masculino, desde el más superficial, representado por los caballeros pretendientes, hasta el elemento más autoritario”.

Un momento de 'La vengadora de las mujeres'. Foto: Nani Gutiérrez

Con vestuario de Agustín Petronio –grises, negros y blancos muy de la época que se irán transformando-, la escenografía, muy dinámica y simbólica, ha sido desarrollada por el propio director junto a Oscar Sanmartín, dotando al espectáculo de ritmo y energía, que viste el escenario de un blanco aristocrático y cuadros de arte.

Protagonizada por un amplio reparto, compuesto por Silvia de Pé, Gabriel Moreno, Secun de la Rosa, José Vicente Moirón, Xavi Caudevilla, Nacho Rubio, Chavi Bruna, Lorena Berdún e Itziar Miranda; La vengadora de la mujeres que presentan ahora es, también, ligeramente más actual a la que ellos mismos representaron hacer un cuarto de siglo.

“Entonces la situamos en una Holanda más purista y de la época, sin embargo, ahora la hemos colocado más cercana en el tiempo, en los años veinte, pero unos años veinte fantasiosos. Eso nos servía también para situar la obra en el inicio del feminismo y del movimiento sufragista. Digamos que hemos revisitado la obra, la hemos visto de nuevo con otra estética y también con otra línea de interpretación”, explica su director.

“Todos hemos evolucionado –continúa–. Lo que entonces fue un montaje interesante de la compañía ahora responde a una militancia en la actualidad a todos los niveles. Es una idea también más madura, donde algunos elementos tienen un eco más contemporáneo y tenemos que estar a la altura de la propuesta en ese sentido”.