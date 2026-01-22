'Vincent River', una de las mejores obras de teatro sobre delitos de odio, llega al Fernán Gómez

Tras Alimañas (brillantes) la actriz Pilar Massa regresa al universo de Philip Ridley con Vincent River, una obra de suspense en tiempo real –que produce, dirige e interpreta– sobre el encuentro entre una madre, rota por el asesinato de su hijo, y Davey, el joven que encontró el cadáver en los baños de una estación de tren abandonada.

Ambos quieren saber más. Él (Eduardo Gallo) desea conocer quién y cómo era Vincent. Ella, Anita (la propia Massa), quiere saber cómo estaba cuando lo encontró.

Una magnética conversación de casi hora y cuarto que embauca al espectador en un relato donde cada pieza encaja perfectamente hasta desembocar en su emocionante final.

“La historia es devastadoramente hermosa. Por algo está considerada como la pieza más poética de Ridley y una de las mejores obras sobre delitos de odio jamás escritas”.

Bajo esta premisa Vincent River transcurre en una estancia de la casa. “El decorado marca la distancia entre el mundo exterior y el interior de los personajes. Hay un suelo de baldosas que está en la cabeza del chico, pero también bajo nuestros pies”.

La estancia tiene tintes surrealistas, hipnóticos, y es alumbrada por una luz sin lirismo, fría, sin concesiones, “que envuelve el espectáculo sórdido, intrigante y hermoso que es Vincent River”.

En ese vaivén de emociones, poco afables se muestran también sus protagonistas. “Estoy hablando de un teatro muy sincero y que te escupe a la cara. Son personajes a los que la sociedad ha tratado muy mal, están en los márgenes y ellos también generan odio y rabia”.

Estrenado en la Sala Mirador, el texto, que llega al Fernán Gómez del 22 de enero al 22 de febrero, ha sido trabajado también por Manuel Benito, que sigue la partitura que les ha marcado el propio Ridley, “con mucho ritmo y con frases cortas”. Todo muy conciso, lo que se transmuta en una interpretación “clara y emocional”.