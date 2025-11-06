Vuelve el Festival de Otoño: cinco propuestas escénicas imprescindibles

Con más acento hispanoamericano que nunca, el Festival de Otoño celebra desde hoy hasta el 30 de noviembre su 43.ª edición en Madrid.

Una cita en la que debuta como directora artística Marcela Díez y que romperá los límites entre géneros con un programa que transformará la ficción literaria en obras escénicas, con las versiones teatrales de Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, o El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, o la ecléctica Historia de amor de Teatrocinema.

Recorremos algunas de las mejores propuestas que llenarán los escenarios de la capital de poesía, danza, música o teatro.

Coup Fatal

La Comédie de Genève inaugura el festival con este esperadísimo espectáculo multicultural de música y danza dirigido por el escenógrafo Alain Platel que fusiona las sinfonías de Vivaldi o Bach con los ritmos de rock, jazz o las melodías congoleñas tradicionales. Del 6 al 8 en los Teatros del Canal.

Historia de amor

La estimulante propuesta de Teatrocinema nos conmociona con un relato de violencia, acoso y sumisión sobre un psicópata que secuestra a una mujer para casarse con ella. La laureada compañía chilena nos sorprende, los días 19 y 20 en los Teatros del Canal, con un proyecto que mezcla actores reales y dibujados, teatro, cine y cómic.

Andábamos maravillados

Tras el aclamado montaje de Así hablábamos, la nueva propuesta en solitario de Violeta Gil (La Tristura), con música de Marcos Nadie, es un concierto que nos sumerge en una conversación sobre el amor y la amistad y que podrá verse el 26 y 27 de noviembre en los Teatros del Canal.

El invencible verano de Liliana

En 2021 Cristina Rivera Garza recuperó la memoria de su hermana Liliana, asesinada impunemente por su exnovio, en una magistral novela que ganó el premio Pulitzer. Juan Carlos Fisher dirige, del 25 al 30 en Condeduque, la versión teatral protagonizada por Cecilia Suárez.

Cecilia Suárez protagoniza 'El invencible verano de Liliana'

Life is a dream

Estrenada en Kiev en 2024, esta adaptación de José Gabriel López Antuñano de La vida es sueño, que llega los días 15y 16 a La Abadía, está dirigida por Ignacio García e interpretada por ocho actores ucranianos que rompen la cuarta pared para hablarnos de libertad y sueños.