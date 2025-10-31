El Teatre El Musical abre temporada con Janet Novás, Premio Nacional de Danza, y la exitosa ‘El día del Watusi’

El TEM de Valencia presenta una programación que consolida su papel como espacio cultural referente para la experimentación y la reflexión escénica.

El Teatre El Musical (TEM) arranca nueva temporada consolidando su propósito: reforzar el tejido cultural valenciano. El teatro del Cabanyal-Canyamelar, que en 2024 cumplió dos décadas en pie, mantiene su apuesta por la creación local, la diversidad escénica y el compromiso social que lo ha erigido como referente cultural de Valencia.

Esta nueva edición, que tendrá lugar entre octubre de 2025 y enero de 2026, refuerza la línea iniciada por el espacio en los últimos años: ofrecer una programación notable, diversa y abierta a todos los públicos.

Además, esta nueva temporada reúne nombres clave de la escena contemporánea, como el dramaturgo Iván Morales, que traerá a Valencia El Día del Watusi, la obra que revolucionó el Lliure de Barcelona, una adaptación de la novela de mil páginas de Francisco Casavella; o Janet Novás, Premio Nacional de Danza 2025 y Goya a mejor actriz revelación por O corno, la película de Jaione Camborda.

Arrancó el pasado 24 y 25 de octubre con La fuerza de la gravedad, la obra del dramaturgo argentino Martín Flores Cárdenas que reflexiona sobre los vínculos invisibles entre las personas.

En noviembre, será el turno de La brama del cérvol de La Calòrica (1 de noviembre), donde Isra Solà mezcla humor y crítica social con la maestría que caracteriza a la compañía valenciana.

La Agrupación Señor Serrano llevará a Valencia Historia del amor (29 y 30 de noviembre), donde teatro y tecnología se funden para explorar las formas contemporáneas de amar. Una propuesta multimedia, que acaba de pasar por Matadero, y que confirma a la compañía como una de las más arriesgadas del panorama escénico actual.

Janet Novás, flamante Premio Nacional de Danza 2025, presentará Proto (SN1806) el 22 de noviembre, una pieza que consolida su trayectoria como una de las voces más singulares de la danza contemporánea española.

'Historia de amor'. Foto: ©Agrupación Señor Serrano

Acompañada de su equipo artístico habitual —un tándem creativo formado por intérpretes, músicos y diseñadores—, presentará un espectáculo que comparte su mirada sobre el cuerpo y el espacio como territorios de exploración.

La obra, inspirada en el fenómeno de las supernovas, es una experiencia de danza contemporánea que propone repensar lo colectivo y la transformación a través del movimiento, el sonido y la luz.

Por su parte, Valencia Dancing Forward (12 de diciembre) traerá la energía de los jóvenes talentos europeos en una cita imprescindible para los amantes del movimiento.

El 20 de diciembre el TEM acogerá el aclamado montaje de El día del Watusi de Iván Morales, antes de su paso por los Teatros del Canal de Madrid. Una trilogía épica que narra la vida de un joven barcelonés, a lo largo de las décadas turbulentas desde los años 60 hasta los 90, con la Historia de España —de la dictadura a la Transición y a los Juegos Olímpicos del 92— de telón de fondo.

Muy destacado será el el regreso de Pont Flotant con Adolescència infinita (23 y 24 de enero), que promete ser uno de los momentos más emotivos de la temporada con una exploración poética sobre memoria y juventud que cierra con broche de oro esta primera tanda de espectáculos.

Asimismo, la programación de 2025 incluye espectáculos familiares y talleres escénicos abiertos que promueven la accesibilidad y la inclusión. El TEM reforzará su proyecto Veïnat en Escena, destinado a fortalecer la presencia del barrio del Cabanyal-Canyamelar como núcleo creativo y de encuentro ciudadano.

Otros diversos ciclos y festivales que encuentran cobijo en el TEM esta temporada son el Festival Muteo (13 y 14 de diciembre), que reúne obras de teatro visual y de objetos como Oráculo F.M. y Árbol de Arrels de Bosc, consolidando la apuesta del teatro por los lenguajes no convencionales.​

El 10 de enero, el ciclo de poesía viva Rimbomba traerá a tres figuras de los versos escénicos: Riki Blanco, uno de los ilustradores y poetas escénicos más reconocidos de la actualidad, la periodista y poeta Paloma Chen y el proyecto Desatado, una propuesta artística de spoken word que fusiona poesía, hip hop y electrónica, creada por el colectivo Pipas de Coco.

Paloma Chen. Foto: Keybis Keba Danso

Todos ellos reivindicarán las posibilidades de la palabra poética en el escenario con una cita que refuerza la vocación del TEM como espacio de experimentación y riesgo artístico.​

Además, los días 19 y 20 de noviembre, Periscopi València celebrará una nueva edición consolidando al TEM como foro de reflexión sobre la cultura sostenible, con proyectos que vinculan creación y medioambiente en una propuesta que trasciende lo escénico para adentrarse en el pensamiento colectivo.​

La programación también impulsa a nuevos dramaturgos y creadoras emergentes, con títulos como Paral·lel + Silla Verde/Cadira Verda (8 de noviembre), Visitas Sonoras (9 de noviembre) o Cómo hacer burpees (6 y 7 de diciembre), demostrando que el futuro del teatro valenciano está asegurado.​

Citas para todos los públicos que consolidan al TEM como un espacio de exhibición indispensable en el Cabanyal-Canyamelar y en Valencia, manteniendo su compromiso con la conexión con el barrio.