Juan Diego Botto: "A veces el afecto busca caminos nuevos que no encajan en los moldes de familia que tenemos"

¿Qué libro está leyendo?

Pequeños combatientes, de Raquel Robles.

¿Cuál es el libro que más le ha 'autoayudado'?

Bestiario, de Julio Cortázar.

Si no hubiera podido ser actor, ¿qué hubiera querido ser?

Actor.

Dice que escuchar la poesía de Whitman te reconcilia con la vida. ¿Por qué?

Por su constante búsqueda de la felicidad; una felicidad que se nutre de las pequeñas cosas y de la sensualidad que nos rodea.

La conectan con la actualidad en temas como la inmigración. ¿En qué sentido?

Whitman no solo fue un hombre que luchó contra la esclavitud, también celebró la llegada de aquellos que arribaban a las costas de Norteamérica en busca de un futuro mejor.

Walt Whitman, un creyente sin iglesia. ¿Se identifica con esa manera de estar en el mundo?

Me identifico con su fe en el ser humano.

¿Cómo está confeccionada la dramaturgia a partir de los versos de Whitman?

Hacemos un recorrido por algunos de sus mejores poemas mientras vamos dando pinceladas de su vida y de su época. Esto nos permite entender mejor su obra y poder vincularla con nuestro tiempo.

Acaba de estrenar Tras el verano, dirigida por Yolanda Centeno, donde se plantea el dilema entre los sentimientos y el ADN. ¿Qué debe preponderar?

Es siempre mejor priorizar el afecto y no hacerlo encajar a martillazos en modelos previos de relaciones. A veces el afecto busca caminos nuevos que no encajan en los moldes de familia que tenemos preestablecidos.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ.

Quizá el primer concierto de los Beatles en Liverpool o el estreno de Yerma en el Teatro Español en 1934. O también podría ser la liberación de París en 1945. Los primeros en entrar fueron soldados republicanos españoles. Ellos liberaron París y detuvieron a los jerarcas nazis.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Un disco de piano de Alejandro Pelayo que se llama La herida invisible. Escribo escuchándolo en bucle.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

Creo que fue El ala oeste de la Casa Blanca.

¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Es difícil seleccionar una pero puede que sea The Wire de David Simon.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en Cantando bajo la lluvia y no aguantaría ni un minuto en el mundo de El hijo de Saúl.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

No sé si tanto como el síndrome de Stendhal, pero he disfrutado de asados que me han hecho saltar las lágrimas de emoción.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Quizá, a veces, cierta frivolidad.

Una obra sobrevalorada.

Los goonies. Sobrevalorada e infravalorada a la vez.

Un placer cultural culpable.

Si realmente es placer, no es culpable.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones...

Una exposición en el Museo d’Orsay que creo que se llamaba El arte está en la calle. De afiches y carteles callejeros en el siglo XIX. Me encantó.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

No.

España es un país…

Que nos ha dado a Lorca, Machado, Hernández, Zambrano, Grandes…

Y Argentina…

A Cortázar, Storni, Sabato, Piazzolla, Pizarnik…