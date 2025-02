Manuela Velasco, actriz: "Me hubiera gustado conocer a Jesucristo, hablar con él. Conocer al hombre"

¿Qué libro está leyendo?

Memoria de la melancolía. La autobiografía de María Teresa León. Preciosa y necesaria.

¿Cuál es el libro que más le ha 'autoayudado'?

Todo Shakespeare. En su teatro está todo el drama y la complejidad de la existencia. En los últimos años me está ayudando mucho a deshacer mi pensamiento binario formado en el heteropatriarcado leer a Paul B. Preciado. Un apartamento en Urano fue una revelación.

De no haber sido actriz, ¿qué hubiera querido ser?

Oceanógrafa.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

Me hubiera gustado conocer a Jesucristo, hablar con él. Conocer al hombre. También a Hatshepsut, una mujer que consiguió ser faraón. Me gustaría visitar el Egipto de los faraones y ver cómo se construyeron las pirámides, es algo que no consigo comprender.

¿Cómo le dio a Carmen Conde por escribir a una autora muerta, Katherine Mansfield?

Carmen Conde necesitaba una interlocutora con quien poder elaborar su pensamiento y, a su alrededor, en su entorno más próximo, no tenía muchas opciones. Así que decidió contestar a las cartas que Mansfield escribió a otros.

¿Qué imagen nos ofrecen estas epístolas con dirección a ultratumba?

Nos muestran a una Carmen Conde apasionada, intentando encontrar su voz, su camino en la creación artística. Analiza la escritura de Katherine, y se exalta de admiración ante su manera de narrar el mundo. Se compara, se analiza. Comparte inquietudes y descubrimientos.

¿Y de Mansfield?

Sus diarios y cartas están llenos de inteligencia, humor, sensibilidad y buen gusto.

El texto de Paula Paz incorpora también el discurso de ingreso en la RAE de Conde ¿Qué valor tiene este texto?

Es un texto histórico por ser la primera mujer que pronunció un discurso de ingreso en la RAE. Pero lo más destacable es que hace justicia y homenajea a las grandes escritoras que la precedieron y que no fueron admitidas. Con especial mención a Rosalía de Castro.

Un disco o canción que se ponga en bucle estos días.

Debí tirar más fotos, de Bad Bunny.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto?

Perdidos. Recuerdo ver capítulos durante toda la noche sin parar. No es la mejor, pero la disfruté mucho. Entre las mejores, The Wire, Breaking Bad, Twin Peaks, The Office, El ala oeste…

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en Bajo el sol la Toscana o en Solo tú y no aguantaría ni un minuto en La zona de interés.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome Stendhal?

La última, ante el cartón de Leonardo da Vinci de Santa Ana, la virgen y el niño de la National Gallery de Londres.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Los alrededores.

Una obra sobrevalorada.

Le he cogido mucha manía a El caballero de Olmedo.

Un placer cultural culpable.

Consumir cultura nunca me hace sentir culpable, en todo caso, no tener tiempo de hacerlo... Y encapricharme con libros descatalogados.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

A la de Lulú Figueroa Domecq, Transition. Me encanta, me da paz y ojalá pueda hacerme con alguna de sus pinturas en algún momento.

España es un país…

Situado en el suroeste de Europa, con archipiélagos en el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, tiene fronteras comunes con Francia, Andorra, Portugal y Marruecos. La cifra de población es de 46.468.102 y ocupa un área de 505.370 km2.