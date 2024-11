De Robert Lepage a María Hervás, seis montajes imprescindibles del Festival de Otoño de teatro

Abran su mente y desenvuelvan sus tablas de güija porque este año el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid ha preparado sus propias sesiones de espiritimo en un viaje que nos llevará desde el infierno mismo hasta las tribus de la Amazonia, la Hiroshima de la bomba nuclear o la guerra del Líbano.

Desafíos escénicos, acontecimientos teatrales, drama y comedia, arte, danza y teatro, performance o documental... Una amplia oferta con nombres como Wajdi Mouawad, Rafael Spregelburd o La Veronal se dan cita en este evento escénico que tendrá lugar en varios escenarios de la ciudad, desde el 6 hasta el 30 de noviembre.

No se pierdan estos seis montajes imprescindibles para todos los gustos y tiempos, con propuestas de hasta 7 (Robert Lepage) o 24 horas (María Hervás) para los más insaciables.

Escena de 'The Seven Streams of the River Ota' de Robert Lepage. Foto: Elias Djemil

The Seven Streams of the River Ota

Dirección: Robert Lepage. Escenario: Teatros del Canal. Estreno: 16 de noviembre

Representada por primera vez en 1994, Robert Lepage vuelve al Festival de Otoño con The Seven Streams of the River Ota, pieza fundacional de la compañía canadiense Ex Machina que el dramaturgo fundó en los años 90.

Una obra colosal, de siete horas de duración, que, manteniendo su montaje original, sin reescritura, recorre tres de de los acontecimientos históricos más impactantes del siglo XX: la bomba atómica en Hiroshima, los campos de concentración y la epidemia del sida.

Un momento de 'Journée de noces chez les Cromagnons'. Foto: Simon Gosselin

Journée de noces chez les Cromagnons

Dirección: Wajdi Mouawad. Escenario: Teatros del Canal. Estreno: 29 de noviembre

La primera de ellas, un recuerdo del pasado. Es la tercera vez que Wajdi Mouawad visita el Festival de Otoño desde 2020 y lo hace con una obra en árabe que enlaza trágicamente con la actualidad.

Escrita en 1991, en Journée de noces chez les Cromagnons el dramaturgo canadiense de origen libanés evoca su infancia en un país asolado por la guerra a partir de la historia de una familia que, a pesar de las bombas y el caos, decide organizar la boda de la hija mayor. Una celebración en medio del conflicto que le permite al director reflexionar sobre la guerra, el trauma y la familia.

Una escena de 'Nigamon/Tunai'. Foto: LeonelVasquez

Nigamon/Tunai

Dirección: Monnet y Nina. Escenario: Teatros del Canal. Estreno: 21 de noviembre.

También de Canadá es Nigamon/Tunai, la interesante propuesta de Émilie Monnet, una artista indígena de ascendencia anishinaabe –tribu del norte de América–, y Waira Nina, original de la nación Inga en la Amazonia colombiana.

Entre la experiencia sensorial y el teatro documental, esta pieza que invoca a los líderes espirituales indígenas, además de activistas, ancianas y niños, es un grito, un mensaje de denuncia a la explotación y la deforestación de la tierra.

Andrea Garrote, Guido Losantos, Rafael Spregelburd y Violeta Urtizberea en 'Inferno'. Foto: María Baumler

Inferno

Dirección: Rafael Spregelburd. Escenario: Teatro de La Abadía. Estreno: 29 de noviembre

Pasamos de ahí directamente al particular Inferno que ha diseñado el argentino Rafael Spregelburd. Una historia con varias tramas que arranca con un caso de plagio de un escritor que ha copiado un argumento de un suplemento literario.

Esta comedia dramática de dos horas sin tregua, inspirada en la obra de El Bosco, nos enfrenta a las siete virtudes –fe, esperanza, caridad, templanza, prudencia, justicia y fortaleza–, a lo largo de siete escenas, interpretadas por cuatro actores –Andrea Garrote, Guido Losantos, Violeta Urtizberea y el propio Spregelburd–.

María Hervás en 'The Second Woman'. Foto: Alice Brazzit

The Second Woman

Dirección: Breckon y Randall. Escenario: Teatros del Canal. Estreno: 9 de noviembre

En el panorama nacional, una de las aventuras escénicas más esperadas es la colosal hazaña que realiza María Hervás sobre el escenario con The Second Woman.

Estrenada con éxito en el Festival Grec de Barcelona y representada en octubre en el Central de Sevilla, en esta pieza, la actriz se enfrenta al desafío más exigente de su carrera al permancer durante 24 horas ininterrumpidas sobre el escenario repitiendo la misma secuencia con cien actores distintos, amateurs y profesionales.

La veronal celebra la fragilidad de la vida en 'TOTENTANZ – Morgen ist die Frage'.

TOTENTANZ – Morgen ist die frage

Dirección: Marcos Morau. Escenario: Museo Reina Sofía. Estreno: 9 de noviembre

Por último, La Veronal da forma a la imagen, la danza, la música y lo literario en TOTENTANZ – Morgen ist die Frage, con una sesión de espiritismo que se realizará entre las paredes del Museo Reina Sofía y que conecta con la danza de la muerte medieval.

Este espectáculo que podrá verse también en Temporada Alta -en el Centro Cultural la Mercè los días 23 y 24 de noviembre- es una invitación “a celebrar la fragilida de la vida y meditar sobre su pérdida de valor”, según su director, Marcos Morau.