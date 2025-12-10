Verdi, antes de su gran trilogía: Luisa Miller desembarca en Valencia

Los días 10, 13, 17, 20 y 22 de diciembre el Palau de les Arts se viste de gala con la recuperación de la ópera Luisa Miller de Verdi, ese fruto casi maestro nacido a las puertas de la gran trilogía de comienzos de la década de 1850 constituida, ya se sabe, por las extraordinarias Rigoletto, Il trovatore y La traviata.

La ópera de la que hoy hablamos es un muy interesante prolegómeno, con momentos líricos arrebatadores derivados de la intensa base literaria de Schiller (Kabale und Liebe).

Los autores han destacado el ambiente del comienzo de la obra, en donde reina una atmósfera placentera, que algunos, como el ensayista Gabriele Baldini, consideran de color germanizante o próximo a Guillermo Tell de Rossini, con sus cazadores y su idílico paisaje; y otros, la mayoría, más cercana a las obras precedentes de Bellini o Donizetti.

Aun cuando de ambas cosas pueda hablarse, parece más conectado ese ambiente con estos últimos compositores. Rápidamente viene a la memoria el inicio de óperas como La sonámbula, del primero, o El elixir de amor o Linda de Chamounix, del segundo.

Se nos ofrece así una seráfica visión de la naturaleza, un paisaje al pastel o a la acuarela plasmado en esos colores finos y bien mezclados y en esos dulces cantos de bienvenida de Laura y los campesinos a media voz, Allegretto assai moderato, envueltos en caprichosas y volubles figuraciones.

Se observan en la obra no tanto las pasiones cuanto la atmósfera en que crecen. El ambiente se caracteriza por ello muy bien, aunque de modo bastante convencional en un principio. Pero con pocos signos esenciales, como los gondoleros de I due Foscari, los druidas y las sacerdotisas de Attila, las elevaciones seudomísticas de I lombardi, de Giovanna d’Arco o de La battaglia de Legnano. Eran toques rápidos y elocuentes.

La novedad de Luisa Miller, y en ello están de acuerdo los estudiosos, consiste en que Verdi reclama, por primera vez, el color ambiental no a una convención, sino a una modernidad musical; y se acerca con ello a Weber.

El trabajo contrapuntístico realizado por el compositor en la monotemática Obertura es magnífico y dará pie a sir Mark Elder, nuevo titular musical de Les Arts, a expandir su reconocida habilidad constructiva y plantear una narración musical coherente que nos lleve al magnífico y trágico final enmarcado en el maravilloso trío entre Luisa, su padre y el Conde Rodolfo.

Y tenemos en principio excelentes mimbres vocales para llevar a buen puerto la aventura. El protagonista masculino es el tenor angloitaliano Freddie de Tommaso, un lírico de voz anchurosa y potente. Esperemos de su habilidad que nos deleite con una buena interpretación de la maravillosa aria Quando le sere al placido.

Luisa estará en la garganta de la soprano Mariangela Sicilia, una lírica de timbre soleado y fácil agudo. Alex Esposito, buen barítono, será el Conde Walter; el pérfido Wurm, Gianluca Buratto; y la mezzo Maria Barakova, la intrigante Condesa Federica.

Se podrá contemplar una producción del Palau y del Maggio Musicale Fiorentino firmada por Valentina Carrasco, que trabaja a fondo los aspectos psicológicos del drama con una mirada afilada y situando la acción en una fábrica de muñecas.