Guía lírica para degustar la temporada: 12 óperas imperdibles

Paul Dukas. Teatro Real, Madrid

El compositor ilustró un texto de Maeterlinck —poeta simbolista que, cinco años antes, había proporcionado la base literaria al poético Pelléas et Mélisande de Debussy—, y lo hizo con una enorme destreza. Trabajó en la partitura entre 1899 y 1906.

El estreno tuvo lugar en la Ópera Cómica de París el 10 de mayo de 1907. Dukas no esgrime el sorprendente tejido armónico debussyano, pero dibuja una estructura milimétrica alimentada por un caudaloso lenguaje ajustado al máximo y consiguiendo unos efectos expresivos realmente sorprendentes.

Como siempre, Àlex Ollé nos propondrá soluciones sorprendentes. Las representaciones madrileñas ofrecen garantías. La primera porque en el foso estará el competente y veterano Pinchas Steinberg (recordamos su estupenda Mujer sin sombra de Strauss). El eficaz bajo cantante Gianluca Buratto, de emisión ligeramente nasal, será el protagonista; bien escoltado por la Ariadna de Paula Murrihy y el aya de Silvia Tro Santafé. Del 26 de enero al 20 de febrero.

Un momento de 'Ariadna y Barbazul'. Foto: Mar Flores Flo

La zorrita astuta

Leos Janácek. Gran Teatre del Liceu, Barcelona

Siempre es atractiva, actual, excitante incluso, la música de este moravo. Sus motivos cortos e incisivos, elaborados minuciosamente en contacto con el habla cotidiana nos acercan al mundo que nos rodea, a la vida misma en toda su plenitud.

Era un opositor a todas las reglas y hábitos de la progresión habitual de los acordes y recomendaba a los estudiantes que escuchasen progresiones singulares, en ocasiones más expresivas y valiosas. Métodos compositivos que se manifiestan en toda su dimensión en esta Zorrita astuta, estrenada en Brno el 6 de noviembre de 1924, que bebe de unas jocosas tiras cómicas publicadas en el periódico local Lidové noviny.

Promete y mucho la producción anunciada, firmada por el siempre estimulante Barrie Kosky. La batuta estará en manos de Josep Pons, lo que siempre es garantía de firmeza. Veremos una coproducción con la Ópera de Baviera. Y hay voces muy interesantes en el reparto: Peter Mattrei, Milan Perisic, Paula Murrihy, Mireia Pintó… Del 20 al 30 de septiembre.

Un instante del montaje de 'La zorrita astuta' que se podrá ver en el Liceu. Foto: W.Hösl

Akhnaten

Philip Glass. Gran Teatre del Liceu, Barcelona

Buena piedra de toque para completar la información que tenemos hasta ahora de este singular creador, de quien se conocen en España otras de sus óperas, como Einstein on the Beach u O corvo branco.

Akhnaten estudia la figura del faraón egipcio y nos ilustra bien acerca del carácter de la música de este autor, tan apegada, como la de sus colegas La Monte Young, Riley o Reich, asimismo seguidores de la estela de John Cage, a la concepción del sonido como un fluir siempre igual, con mínimos matices y gradaciones.

En este caso Glass construyó una ópera interesándose por las fuerzas invisibles que afectan los aspectos internos, interpersonales y universales de la existencia. La puesta en escena de Phelim McDermott propone una suerte de metáfora virtual de la música. Y construye un paisaje musical onírico.

La directora Karen Kamensek, gran conocedora de la obra de Glass, empuñará la batuta. El protagonista de la historia será el reconocido contratenor Anthony Roth Constanzo. Del 19 de octubre al 3 de noviembre.

Un instante de 'Akhnaten'. Foto: Belinda Jiao

El sueño de una noche de verano

Benjamin Britten. Teatro de la Maestranza, Sevilla

Esta ópera, estrenada el 11 de junio de 1960 en el Festival de Aldeburgh, con dirección del propio compositor y libreto de su pareja, el tenor Peter Pears, se exhibe por primera vez en el Teatro sevillano y nos muestra la calidad del lenguaje de un músico que era ya en ese tiempo dueño de una caligrafía muy personal, resultado de una paulatina depuración de las formas y de una estilización de las estructuras clásico-románticas.

La producción, de Laurent Pelly, buscará sin duda esos sorprendentes y delicados efectos habituales en este regista. Será curioso poder comparar esta versión de El sueño de una noche de verano con la que también esta temporada representa el Real con dirección escénica de la especialista Deborah Warner.

Corrado Rovaris, un músico experto, frecuente huésped del foso del teatro sevillano, gobernará la función, que cuenta con voces españolas interesantes: el contratenor Xavier Sabata, la soprano Rocío Pérez, el bajo Scott Wilde, el tenor José Luis Sola… 12, 14 y 16 de febrero.

La versión de 'El sueño de una noche de verano' que se podrá ver en la Maestranza.

Salomé

Richard Strauss. Palau de les Arts, Valencia

La ópera del bávaro narra la historia de una de las más famosas perversas ingenuas de la escena. Salomé, la princesa judía, es el personaje bíblico recreado por Oscar Wilde. Y sirvió a Strauss para forjar su primera obra expresionista. Fue un aldabonazo en aquella representación de Dresde de 1905.

La sensualidad que emana de la narración, el canto al eros, la Danza de los siete velos, toda la impresionante secuencia postrera, con Salomé besando la cabeza del Bautista de una manera enfermiza, son elementos maravillosamente ilustrados por unos pentagramas incandescentes, bañados de una agresividad excepcional y envueltos en ígneas melodías.

Se cuenta con el protagonismo de la soprano lituana Vida Mikneviciute (46 años), una lírica de buen metal y acusado vibrato. A su lado, como Jokanaan, estará el bien timbrado bajo-barítono Nicholas Brownlee. James Gaffigan, que ha dejado su puesto como director titular del teatro, estará en el foso. Del 26 de abril al 9 de mayo.

Un momento de la ópera 'Salome'. Foto: Clarissa Lapolla

Enemigo del pueblo

Francisco Coll. Palau de les Arts, Valencia, y Teatro Real, Madrid

Es un estreno absoluto, encargo del teatro valenciano y el Real. Nos muestra las sorpresas que siempre depara el bien trabajado lenguaje, de un elegante eclecticismo, de Francisco Coll, que ha trabajado sobre un libreto confeccionado por Alex Rigola.

Está inspirado en la obra de Henrik Ibsen, escrita en 1882, en la que se acertaba a poner de relieve un asunto desgraciadamente universal desde la Revolución industrial: la prevalencia del dinero. La influencia de esta pieza se extiende a Peter Benchley, que a partir de ella escribió Jaws, llevada al cine por Steven Spielberg (Tiburón).

La partitura es sólida, variada, de una energía contagiosa y es rica en expresiones surrealistas, con curiosos ecos de la música popular. Bajo la batuta del propio compositor actuará un excelente reparto constituido por los barítonos José Antonio López e Isaac Galán, el tenor Moisés Marín y la soprano Brenda Rae. Del 5 al 9 de noviembre en el Palau de les Arts y del 12 al 18 en el Teatro Real.

Pepita Jiménez

Isaac Albéniz. Teatro de la Zarzuela, Madrid

La ópera se estrenó en el Liceu en 1896, en traducción italiana del libreto del inglés Money-Coutts; y se reestrenó un año más tarde, con el añadido de un segundo acto, en Praga, en traducción alemana. 1905 fue el año de la definitiva orquestación, acogida por la Moneda de Bruselas.

El compositor buscaba denodadamente la redacción más afortunada de una ópera que partía de la conocida novela de Juan Valera. Pablo Sorozábal realizó una adaptación para el Teatro de la Zarzuela los días 6 y 10 de junio de 1964. Al reponerse ahora este título esperábamos la versión del propio Albéniz, pero se ha elegido la espúrea. La puesta en escena corre a cargo de Gian Carlo del Monaco.

Las partes principales serán servidas por algunas de las mejores voces de nuestro firmamento lírico: Ángeles Blancas, Carmen Romeu, Maite Alberola (Pepita), Leonardo Caimi y Antoni Literes (Luis de Vargas), Ana Ibarra y Cristina Faus (Antoñona)… El eficiente Guillermo García Calvo se hará cargo del foso. Del 1 al 19 de octubre.

Ensayo de la versión de Pepita Jiménez levantada por Gian Carlo del Monaco. Foto: Teatro de la Zarzuela

Orlando Furioso

Vivaldi. Teatro Campamor, Oviedo

Estamos ante una de las óperas más logradas de Vivaldi, una excelente piedra de toque para penetrar en lo que fue la obra operística del Prete Rosso. Los especialistas han destacado entre sus principales valores y aportaciones la importancia de los tutti, el éxtasis contemplativo de los movimientos lentos o el tratamiento instrumental de la voz.

Por supuesto, se incorporan los affetti, movimientos del alma; y las vocalizaciones sobre palabras clave. Son aspectos que brillan sobremanera en la partitura de este Orlando Furioso estrenado en Venecia en 1727.

La nave musical estará sin duda bien gobernada bajo la férula de un especialista como Aarón Zapico, que cuenta con un reparto de voces jóvenes bien adiestradas: Evelyn Ramírez, Jone Martínez, Shakéd Bar, Serena Pérez, César San Martín… La puesta en escena viene firmada por Fabio Ceresa. Producción de La Fenice y del Festival della Valle d’Itria. Del 14 al 22 de noviembre.

Un instante del montaje de 'Orlando Furioso' que se podrá ver en el Teatro Campoamor. Foto: Michele Crosera

Andrea Chénier

Umberto Giordano. ABAO, Bilbao

En esta ópera verista el compositor recogía procedimientos puccinianos y seguía una línea melódica a veces emparentada con Massenet, sin olvidar algunos elementos dramático-musicales de Verdi.

Las escenas de masas son bien manejadas, con una mano que pone de manifiesto una aplastante seguridad y eficacia. Y es espléndido, por su tensión, su amplitud, su urgente melodismo, el gran dúo final entre Chénier y Maddalena.

La ABAO ha conseguido armar un buen reparto encabezado por Saoia Hernández, Juan Jesús Rodríguez y Michael Fabiano. Aquí nos encontramos de nuevo en el foso a García Calvo. La puesta en escena es del siempre lúcido Alfonso Romero. Coproducción con el Castell de Peralada. Del 23 de mayo al 1 de junio.

Un momento de la ópera 'Andrea Chénier'. Foto: E. Moreno Esquibel

La finta semplice

Mozart. Teatro Colón, A Coruña

Buena idea la de traer de nuevo a la ciudad gallega esta obrita de un músico de 13 años, que se pudo ver ya en el Festival Mozart de 1999. Aquí están ya las bases de la genialidad, aunque falta penetración psicológica.

Pero la música es grácil, melodiosa, chispeante. Sobre una intriga que anticipa algunos elementos del Don Pasquale donizettiano, el mozalbete logró establecer una fluida y graciosa narración. Hay ya algunas páginas de notable altura e inspiración, como las arias de Rosina Senti l'eco y Amoretti, che ascosi, integradas en un curso propio de un teatro de marionetas.

Dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Galicia estará un experto como el antiguo tenor Giuseppe Sabbatini. 26 y 28 de septiembre.

Yerma

Heitor villa-lobos. Ópera de Tenerife

El teatro tinerfeño va a ser el primer coliseo europeo en representar esta obra de Villa-Lobos, que se estrenó en la Ópera de Santa Fe de Nuevo México el 12 de agosto de 1971, doce años después de la muerte de su autor.

En ella pintó, apropiándose de elementos del folclore hispano, esta historia lorquiana de la infertilidad, que resulta así contrastada y provista de algunas de las exóticas claves habituales en el lenguaje del compositor.

La producción se verá también en el Teatro de la Zarzuela, Festival Amazonas de Ópera y Festival de Ópera do Theatro da Paz. Paco Azorín será el director de escena y escenógrafo; Luis Fernando Malheiro y Pablo Urbina, los directores musicales de la Sinfónica de Tenerife. Del 14 al 18 de octubre.

Tristán e Isolda / El holandés errante

Wagner. Teatro Cervantes, Málaga / Teatro Principal, Palma de Mallorca

El teatro malagueño se pone de largo con esta obra maestra, ejemplo de lo que Wagner denominaba obra de arte total. Se inspiró en el poema del trovador alemán Godofredo de Strasburgo del siglo XIII y le dio una proyección humana, reveladora de un amor supremo.

El Preludio es ya demostrativo de la temperatura que va a consumir el largo canto amoroso. Brillará Lianna Haroutouniam, una lírico spinto sólida. Estará acompañada por el tenor Michael Weinius. En la batuta, Pedro Halffter, un wagneriano de raza.

Otra obra maestra de Wagner, la inicial de su cosecha, podrá verse en el Teatro Principal de Palma, que por primera vez en los 40 años de su temporada lírica escenifica una ópera del compositor germano. Un hito con el que pretende impulsar la ópera en Baleares en los próximos años. El ubicuo García Calvo estará al frente del capítulo musical. La escena es tarea de Marcelo Lombardero. 25 y 28 de septiembre.