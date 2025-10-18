'Loved', de Parcels: vuelve el irresistible funk de salón con alfombras persas
Los cinco genios de la música que componen la banda australiana regresan con un disco que combina la euforia bailable con canciones intimistas.
Más información: Hay un hombre en Australia que lo hace todo: Tame Impala publica 'Deadbeat', su álbum más electrónico
No sabemos qué tiene Australia que en los últimos años ha dado bandas excelentes: Tame Impala, King Gizzard & The Lizard Wizard, Amyl and the Sniffers... Entre las mejores está, sin duda, Parcels, la gran sensación del pop de inspiración setentera de la última década.
Loved
Parcels
SELLO: Because Music
LP: 26,99 € / CD: 15,99 €
Es milagroso que cinco genios de la música, todos ellos grandes instrumentistas y cantantes, nacieran en el mismo lugar (Byron Bay) y en la misma época, se encontrasen, formasen una banda y decidieran mudarse a las antípodas (Berlín), apostándolo todo a su carrera musical.
Impulsados por el conocido sello francés Kitsuné, su gran despegue ocurrió cuando Daft Punk les echó el ojo y produjeron con ellos el sencillo Overnight.
Su consagración llegó con su disco homónimo de 2018, después vino su ambicioso, conceptual y cinematográfico álbum doble Day/Night, sus maravillosos dos discos en directo –Live, vol.1 y 2– y ahora publican el excelente Loved, que han ido presentando este verano en festivales como Coachella, Lollapalooza y Glastonbury, así como en el Primavera Sound y en las Noches del Botánico.
Es un trabajo con mayor carga emocional que los anteriores. La euforia bailable de Tobeloved, Ifyoucall, Yougotmefeeling o Leaveyourlove combina bien con canciones lentas e intimistas como Safeandsound, Everybodyelse y la hermosa Sorry.
Sus letras hablan del amor en todas sus fases y de otros temas universales como la búsqueda de sentido en medio de la incertidumbre. Todo ello con ese cristalino y suave disco-funk de alfombras persas, luces tenues y aparatos de válvulas, con su groove contagioso y sus deliciosas armonías vocales.