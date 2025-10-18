'Loved', de Parcels: vuelve el irresistible funk de salón con alfombras persas

No sabemos qué tiene Australia que en los últimos años ha dado bandas excelentes: Tame Impala, King Gizzard & The Lizard Wizard, Amyl and the Sniffers... Entre las mejores está, sin duda, Parcels, la gran sensación del pop de inspiración setentera de la última década.

Loved Parcels SELLO: Because Music

LP: 26,99 € / CD: 15,99 €

Es milagroso que cinco genios de la música, todos ellos grandes instrumentistas y cantantes, nacieran en el mismo lugar (Byron Bay) y en la misma época, se encontrasen, formasen una banda y decidieran mudarse a las antípodas (Berlín), apostándolo todo a su carrera musical.

Impulsados por el conocido sello francés Kitsuné, su gran despegue ocurrió cuando Daft Punk les echó el ojo y produjeron con ellos el sencillo Overnight.

Su consagración llegó con su disco homónimo de 2018, después vino su ambicioso, conceptual y cinematográfico álbum doble Day/Night, sus maravillosos dos discos en directo –Live, vol.1 y 2– y ahora publican el excelente Loved, que han ido presentando este verano en festivales como Coachella, Lollapalooza y Glastonbury, así como en el Primavera Sound y en las Noches del Botánico.

Es un trabajo con mayor carga emocional que los anteriores. La euforia bailable de Tobeloved, Ifyoucall, Yougotmefeeling o Leaveyourlove combina bien con canciones lentas e intimistas como Safeandsound, Everybodyelse y la hermosa Sorry.

Sus letras hablan del amor en todas sus fases y de otros temas universales como la búsqueda de sentido en medio de la incertidumbre. Todo ello con ese cristalino y suave disco-funk de alfombras persas, luces tenues y aparatos de válvulas, con su groove contagioso y sus deliciosas armonías vocales.