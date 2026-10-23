Patti Smith, Princesa de Asturias de las Artes: "Es un incentivo para dar esperanza a las nuevas generaciones"

La galardonada con el Princesa de Asturias de las Artes 2026, la poeta y cantante Patti Smith, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, en el Teatro Campoamor de Oviedo este viernes. EFE/ Ballesteros

La cantante y poeta estadounidense Patti Smith ha señalado este viernes que el Premio Princesa de Asturias de las Artes con el que ha sido distinguida constituye para ella un incentivo "para seguir trabajando y evolucionando" y para encontrar "nuevas formas de ayudar del mejor modo posible a la gente y dar esperanza y estabilidad a las nuevas generaciones".

En su discurso durante la ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor de Oviedo, tras recibir su galardón de manos de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, Smith, que ha cerrado su alocución con una interpretación a capela de su canción 'Wing', ha señalado que un reconocimiento como este le permite, tanto a ella como al resto de los premiados, detenerse a reflexionar sobre lo que han logrado en la vida hasta ahora.

Ante un auditorio compuesto por autoridades civiles, líderes empresariales y culturales y miembros del cuerpo diplomático, la 'madrina del punk', a punto de cumplir ochenta años, ha señalado que quienes comparten este año alguno de los ocho Premios Princesa de Asturias "han contribuido a mejorar el bienestar del mundo y de las personas".

"Son referentes que promueven la alegría, protegen el medioambiente, exploran con audacia, defienden los derechos humanos, incentivan la curiosidad intelectual y constituyen una fuente de orgullo. Me siento muy afortunada de hallarme entre ellos", ha apuntado la autora de un himno como 'People have the power' sonriente y con su habitual aspecto de chaqueta negra y larga melena de color perla.

Smith, que ya coincidió en 2012 con el rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, durante la ceremonia de entrega del Premio Cervantes al poeta chileno Nicanor Parra, ha agradecido, además, a la fundación que concede los galardones la oportunidad que le ha brindado desde su llegada a Oviedo el pasado domingo "de hablar cara a cara, interactuar y actuar para tantísima gente joven y prometedora".

Tras ofrecer dos conciertos en Asturias, el primero de los cuales coincidió con el cincuenta aniversario de su primer recital en España y de participar en una interpretación por sorpresa de su 'People have the power' junto a unas tres mil personas, la coautora de 'Because the night' ha agradecido "la amabilidad y consideración" que ha recibido del país en el que autores como Picasso o García Lorca inspiraron buena parte de su obra.

"Todos nos iremos de aquí con un premio mayor que el que anticipábamos, el de la amistad duradera", ha concluido la autora estadounidense, que fue reconocida con el Princesa de las Artes con el que ya cuentan Bob Dylan o Leonard Cohen por su "impetuosa creatividad" y su compromiso frente a las injusticias.

Smith ha cerrado su presencia sobre las tablas del Campoamor con una conmovedora interpretación de 'Wing' , la canción que compuso para su hija tras la muerte de su padre Fred 'Sonic' Smith y que reza en sus primeras estrofas: "Yo era un ala en el cielo azul/Surcaba sobre el océano/Surcaba sobre España/Y era libre/ No necesitaba a nadie".