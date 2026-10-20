Patti Smith, en Oviedo: "Cuando vi por primera vez una obra de Picasso, supe que quería ser artista"

Dijo Patti Smith, cuando fue elegida para recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, que el galardón simboliza el amor que siente por España. Este martes, ya en Oviedo (donde lo recogerá el día 23), ha tenido ocasión de hablar de nuevo sobre la cultura española y de la influencia que ha tenido en toda su obra artística. Federico García Lorca, Cervantes, Picasso o Roberto Bolaño han sido citados por la galardonada en varias ocasiones a lo largo de la rueda de prensa celebrada en el Hotel Reconquista.

"Durante mucho tiempo he estudiado muchos aspectos de la cultura española. He estudiado su filmografía, he estudiado a Lorca, he estudiado a Cervantes y, por supuesto, a Picasso", ha afirmado la cantante, compositora, escritora y artista visual, según informa Europa Press.

"Picasso ha sido durante mucho tiempo mi artista preferido. De hecho, cuando yo tenía 12 años y por primera vez vi una obra de Picasso, supe desde ese momento que quería ser artista. Siempre que voy a Madrid, voy a visitar el Guernica", ha añadido la artista, que fue la primera de todos los galardonados de esta edición en llegar a la ciudad, el pasado domingo.

También se ha referido Patti Smith a la "hermosa coincidencia" de estar en Oviedo y ofrecer un concierto cuando se cumplen justo 50 años de su primera actuación en España. Fue el 20 de octubre de 1976, en Badalona. Hoy actuará en el Teatro Jovellanos de Gijón, y mañana miércoles volverá a hacerlo en la misma ciudad, pero en el Palacio de los Deportes de la Guía "Presidente Adolfo Suárez".

"Éramos jóvenes, teníamos 20 años y queríamos hacer muchísimas cosas, estábamos aprendiendo", ha afirmado Smith sobre aquella época en que actuó por primera vez en nuestro país. Pero, aunque le "llena de emoción estar aquí hoy y celebrar y recordar esos momentos", también le entristece "el mundo tan convulso en el que nos encontramos" hoy.

Aludiendo a su canción titulada People Have the Power, la cantautora ha recordado que "la gente tiene el poder, aunque a veces sienta que no es así". Opina que en estos momentos lo que necesita Estados Unidos es "que la gente use ese poder, que se levante, se una y vote". Así, ha indicado que para ella es difícil hablar de la situación actual de su país, con "un liderazgo deplorable y del que no puede decir nada bueno".

"Normalmente una, aunque haya algo malo, siempre tiene algo bueno que decir, pero no en este caso. Yo no soy ni conservadora ni demócrata, me considero una persona global, pero realmente debo decir que me siento avergonzada del gobierno actual", ha dicho la artista.

En este sentido ha indicado que el papel de los artistas ya no es suficiente para cambiar esta situación y ha apelado a la unión de todos los ciudadanos. "Necesitamos a personas que se unan a nosotros, necesitamos muchos números, grandes números, artistas, activistas, personas de todo tipo quieran hacer el bien, no solamente en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Vamos a tener elecciones dentro de poco y por eso en este momento lo más importante es el voto", ha manifestado.

La galardonada también ha hablado sobre su cambiante religiosidad a lo largo de su vida. "Yo fui criada como testigo de Jehová y recibí una educación religiosa tanto en el colegio como en casa. Cuando era adolescente y decidí ser artista, decidí dejar de lado la religión por las limitaciones que me imponía, no tanto morales, sino de tipo filosófico. Y no me gustó", ha dicho.

Ha relatado cómo un accidente sufrido en 1978 la hizo volver a la religión dándose cuenta de que "podía rezar por su cuenta y tener su propio sistema". Ha dicho que ahí pudo ver a Jesús como un hombre que hizo una revolución basada en el amor y fue entonces cuando su idea de la religión cambió completamente.

"En estos tiempos en los que estamos viviendo es necesario creer en alguien y espero que por lo menos todos y cada uno de nosotros creamos, al menos en nosotros", ha dicho.