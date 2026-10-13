Estopa anuncia su nuevo disco, 'La Maketa', y una gira por España en verano de 2027

José (izquierda) y David Muñoz, Estopa, a su llegada a la rueda de prensa celebrada en la Universidad de Barcelona, donde han anunciado su nuevo disco. David Zorrakino / Europa Press

Estopa ha anunciado este martes un nuevo disco llamado La Maketa, que saldrá el 20 de noviembre y en el que recuperan canciones inéditas de sus inicios junto a nuevos temas, así como una gira de 4 conciertos por España en junio y julio de 2027.

Con este álbum, en el que rescatan las canciones no publicadas hasta el momento de su maqueta de 1997, premiarán además a sus seguidores: quien precompre el disco podrá tener acceso a la compra de entradas para la gira de forma preferente 24 horas antes de que salgan a la venta de manera oficial.

Los temas de 1997 forman parte de los más de 30 que formaban la maqueta que grabaron aquel año. De ellas, 12 se publicaron en Estopa (1999), su primer disco. El resto se fueron editando en álbumes posteriores, pero unas pocas se quedaron en el tintero y nunca llegaron a editarse en ningún disco oficial.

En una rueda de prensa en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona (UB), David y Jose han explicado que el primer adelanto del álbum es Bicho raro, que se publicará este viernes 16 de octubre; la venta de entradas será el sábado 17, y la preventa del disco será este domingo 18 (coincidiendo con que Estopa nació el 18 de octubre de 1999).

La Maketa saldrá en un cd doble. El disco 1 contiene diez canciones inéditas vestidas y producidas por ellos mismos. Por un lado, los 7 temas de la maqueta que nunca habían salido en un disco oficial y 3 canciones nuevas-viejas que ni siquiera llegaron a grabarse entonces. El disco se grabó en la azotea del hotel Torre Melina de Barcelona, con todos los músicos tocando a la vez. Cada canción tiene su vídeo, que recoge ese proceso de grabación.

Los conciertos serán en Valencia (Estadio Ciutat de València el 12 de junio), Barcelona (Estadi Olímpic Lluís Companys el 18 de junio), Sevilla (Estadio La Cartuja el 26 de junio) y Madrid (Ryadh Air Metropolitano el 9 de julio).