Shakira programa un nuevo concierto de su residencia en Madrid el 12 de octubre, Día de la Hispanidad

Shakira ha anunciado este lunes la celebración de un último concierto de su residencia en Madrid el próximo 12 de octubre, jornada festiva en España por coincidir con el Día de la Hispanidad.

La promotora ha confirmado la noticia "debido a la alta demanda" de sus "shows", que en total con esta nueva convocatoria alcanzarán un total de 13 citas en la capital española desde el pasado 18 de septiembre.

Las entradas para la nueva fecha se pondrán a disposición del público a partir de las 10 horas de este martes, 6 de octubre, en una preventa de la plataforma SMusic. La venta general arrancará 24 horas después.

Shakira, que además tiene previsto ofrecer conciertos los días 9, 10 y 11 de octubre, concluirá así este Las Mujeres Ya No Lloran Tour, certificada como la gira latina más taquillera de la historia en todo el mundo.

Para su cierre, escogió la ciudad de Madrid donde ha construido su propio estadio con capacidad para 55.000 personas dentro a su vez de una "miniciudad" a la que ha bautizado como 'Macondo Park' y que ha concebido como un lugar de encuentro de todas las nacionalidades que integran e impulsan la identidad latina en el mundo.