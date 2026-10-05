Massive Attack, Phoebe Bridgers y Fontaines D.C encabezan el cartel del Primavera Sound 2027

Decenas de personas durante la primera jornada del Primavera Sound Barcelona 2026. David Zorrakino / Europa Press

Las artistas estadounidenses Phoebe Bridgers, Doechii y Hayley Williams, los irlandeses Fontaines D.C. y la inglesa FKA Twigs encabezarán la edición de celebración de los 25 años del festival Primavera Sound, que tendrá lugar del 2 al 6 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona.

A estos nombres se suman viejos conocidos del ciclo como Turnstile, Skrillex o The Chemical Brothers, además de Massive Attack y Bad Gyal, quienes tuvieron que cancelar sus actuaciones en la última edición del Primavera Sound por culpa de la lluvia.

También estarán presentes en Barcelona para conmemorar el cuarto de siglo del festival Robyn, Lola Young, Adéla, Caroline Polachek y Prospa.

En lo nacional, destacan nombres como Los Punsetes, Guillem Gisbert, Alcalá Norte, El Buen Hijo, Pablopablo, Viva Belgrado, Mushka o Mishima.