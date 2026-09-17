Rosalía, Karol G, Drexler y Ca7riel & Paco Amoroso empatan con 7 nominaciones en los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación desveló este miércoles las nominaciones a la 27.ª edición de los Latin Grammy, con la española Rosalía, la colombiana Karol G, el uruguayo Jorge Drexler y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso empatados en lo más alto de la lista, con siete candidaturas cada uno.

Por encima de todos ellos se sitúa el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, que suma diez nominaciones, dos de ellas en la categoría de Mejor Canción del Año.

Los premios se entregarán el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La pugna por el Álbum del Año

En la carrera por el gramófono a Álbum del Año compiten diez discos: Equilibrivm, de Anitta; Free Spirits, de Ca7riel & Paco Amoroso; Taracá, de Jorge Drexler; Vendrán Suaves Lluvias, de Silvana Estrada; Tropicoqueta, de Karol G; Femme Fatale, de Mon Laferte; Muda, de Carín León; La Vida Era Más Corta, de Milo J; ¿Dónde Es El After?, de Rawayana; y Lux, de Rosalía.

Rosalía y Karol G repiten presencia en las categorías reina —álbum, grabación y canción del año— gracias a sus respectivos trabajos conceptuales. La artista catalana opta al triplete con Lux y con su tema La Perla (junto a Yahritza y Su Esencia), mientras que la colombiana lo hace con Tropicoqueta y su sencillo Coleccionando heridas.

Además de esas tres categorías, Rosalía figura nominada a Mejor Canción Pop y Mejor Álbum de Música Alternativa, ambas ligadas a La Perla y Lux; a Mejor Canción en Lengua Portuguesa por Memória, junto a Carminho; y a Mejor Vídeo Musical Versión Corta por Sauvignon Blanc.

Karol G, por su parte, completa sus siete candidaturas con Mejor Interpretación Urbana (junto a Eddy Lover, por Dile Luna), Mejor Interpretación de Reguetón (por Verano Rosa), Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Regional Mexicana (por Ese hombre es malo).

Ca7riel & Paco Amoroso aspiran también a Mejor Canción y Mejor Canción Pop Rock por Hasta Jesús Tuvo un Mal Día, a dúo con Sting; a Mejor Interpretación de Música Electrónica junto a Fred Again por Beto's Horns-Fred Remix; a Mejor Álbum de Música Alternativa; y a Mejor Vídeo Musical Versión Larga por el documental Free Spirits (The Film).

Jorge Drexler, con ¿Cómo se ama?, pelea por Mejor Canción y Mejor Grabación del Año, y suma además nominaciones a Mejor Canción Alternativa (por Ante la duda, baila), Mejor Álbum de Cantautor, Mejor Canción de Cantautor (por Las palabras) y Mejor Canción de Raíces (por El tambor chico, junto a Facundo Balta).

Estrada, Laferte y Milo J, en el siguiente escalón

Justo por detrás de los máximos nominados se sitúan la mexicana Silvana Estrada y la chilena Mon Laferte, con seis candidaturas cada una —entre ellas, Grabación del Año (Dime y Femme Fatale) y Álbum del Año (Vendrán Suaves Lluvias y Femme Fatale)—, y el argentino Milo J, que a sus 19 años acumula cinco nominaciones por La Vida Era Más Corta.

En la terna de Mejor Canción compiten también Mi gran amor, de Becky G y Carlos Santana; Humano, de Juanes y Vivir Quintana; Solifican12, de Milo J; y Nilo, de Zanna. Y a Mejor Grabación aspiran O Amor Nos Encontrou, de Loulu Gilberto; Desde que te tengo, de Carín León; Niño, de Milo J; y Alma, de Elena Rose.

Fuerte presencia española

La delegación española llega numerosa a esta edición. Además de Rosalía, están nominados Alejandro Sanz (Mejor Álbum Pop Contemporáneo, por ¿Y ahora qué +?), Bad Gyal (Mejor Interpretación de Reguetón, por Choque, y Mejor Álbum de Música Urbana, por Más cara), Leiva (Mejor Vídeo Musical Versión Larga y Mejor Canción Pop/Rock, ambas por Hasta que me quede sin voz) y Pablo Alborán (Mejor Álbum Pop Contemporáneo, por Y ahora qué +).

También compite Quevedo como compositor de Yo y Tú, a Mejor Canción Urbana junto a Beéle y Ovy on the Drums.

En la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca aspiran Yerai Cortés (Popular), Mercedes Luján (Origen & Revolución), Mayte Martín (In Illo Tempore) y José Mercé (José Mercé canta a Manuel Alejandro).

España suma otras nominaciones destacadas: la cineasta Carla Simón, junto a Mónica Blas, Claudia Mayer, Óscar Romagosa y Albert Soler, opta a Mejor Vídeo Versión Larga por el corto Flamenco; el grupo Hakuna aspira a Mejor Álbum Cristiano en Español por Tú; y Fernando Velázquez compite a Mejor Música para Medios Visuales por la banda sonora de la serie Las muertas.

Otros artistas con doble candidatura son el argentino Bizarrap (dos nominaciones a Mejor Interpretación Urbana junto a Daddy Yankee) y el venezolano Gustavo Dudamel, en Mejor Álbum de Música Clásica por Gabriela Ortiz: Yanga y por Odyssey. El puertorriqueño Rauw Alejandro figura en Mejor Interpretación de Reguetón y Mejor Canción Urbana.

Mejor Artista Nuevo

La categoría de Mejor Artista Nuevo, que reconoce el talento emergente de la música latina, reúne este año a los mexicanos Delilah, Sofía Monroy, Arath Herce y Macario Martínez; la colombiana Aria Vega; el peruano Fabián; los brasileños Loulu Gilberto, Dora Sanches y Zeca Veloso; la venezolana Maye; y la costarricense Kendall Peña.

El CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, subrayó que esta nueva hornada de artistas refleja la diversidad y la constante evolución de la música latina, y destacó el papel de los miembros de la Academia como garantes de que el Latin Grammy siga siendo referente de excelencia en el género.

Requisito lingüístico

La normativa de los Latin Grammy exige que las canciones aspirantes contengan al menos un 60% de su letra en español, portugués o alguna lengua autóctona regional para poder optar a las nominaciones.

Los ganadores de esta 27ª edición se conocerán en la gala del 12 de noviembre en Las Vegas.