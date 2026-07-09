Los cinco himnos para recordar a Bonnie Tyler: de 'It's a Heartache' a 'Holding Out for a Hero'

El mundo de la música llora hoy a Bonnie Tyler. La cantante galesa ha fallecido a los 75 años en Portugal, donde se estaba tratando de una enfermedad intestinal por la que fue inducida al coma el pasado mes de mayo. La artista deja como legado un catálogo musical lleno de canciones que son ya auténticos iconos.

Las cinco canciones de esta lista son solo una pequeña muestra de todo lo que significó la cantante en la industria de la música, un tributo que sirve para recordar a una de las cantantes que marcaron los años 80.

It's a Heartache (1977)

Lanzada en 1977, It's a Heartache fue la canción que dio a conocer a Bonnie Tyler, ganándole proyección internacional. Escrita por Ronnie Scott y Steve Wolfe, la canción mezcla el country y el rock, pero lo que realmente enganchó a los oyentes fue esa inconfundible voz rasgada que acabaría convirtiéndose en icono.

El tema alcanzó el Top 10 de más escuchadas en numerosos países y sigue siendo uno de los mayores éxitos de su carrera. Su estribillo pegadizo y su letra sobre el desamor han convertido esta canción en un clásico atemporal que continúa sonando en radios y recopilatorios de grandes éxitos.

Total Eclipse of the Heart (1983)

La primera canción que viene a la cabeza al pensar en Bonnie Tyler. Publicada en 1983 como sencillo principal del álbum Faster Than the Speed of Night, Total Eclipse of the Heart es la balada maximalista por antonomasia, combinando una instrumentación poderosísima con una interpretación hasta arriba de dramatismo.

El tema alcanzó el número uno en numerosos países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, y se convirtió en una de las baladas más exitosas de la historia del pop. Su espectacular crescendo, unido a una letra cargada de intensidad emocional, la ha mantenido vigente durante décadas y la ha convertido en una referencia imprescindible de la música de los años ochenta.

Have You Ever Seen the Rain (1983)

Cualquiera podría pensar que cuando John Fogerty escribió este clásico del rock estadounidense para su banda Creedence Clearwater Revival en 1970, estaba pensando en la voz rasgada y personal de Bonnie Tyler. Esta versión, que sirvió como apertura al ya mencionado disco Faster Than the Speed of Night, mira de tú a tú al original, y se une a una serie de versiones que incluyen nombres tan reconocibles como Rod Stewart, Ramones o The Lumineers.

La canción tuvo una buena acogida en varios países europeos y demostró la capacidad de la artista para reinventar grandes clásicos sin perder su identidad. Con el tiempo, se ha convertido en una de las versiones más apreciadas de su repertorio.

Holding Out For a Hero (1984)

Si con Total Eclipse of the Heart el éxito ya fue masivo, Holding Out For a Hero no tardó en convertirse en una de las canciones más queridas por la cultura pop. Creada para la banda sonora de la película Footloose, su ritmo enérgico, su épica y la potencia de la interpretación de Tyler la lanzaron a un éxito inmediato.

Con el paso de los años ha llegado a nuevas formas de entretenimiento, desde las películas y las series hasta anuncios publicitarios y videojuegos. Escucharla hoy sin pensar en el impresionante clímax de Shrek 2 (2004) es prácticamente imposible.

If You Were a Woman (And I Was a Man) (1986)

Lanzada en 1986 dentro del álbum Secret Dreams and Forbidden Fire, If You Were a Woman (And I Was a Man) es una de las canciones más destacadas de la etapa ochentera de Bonnie Tyler.

Para ella contó con la ayuda de Desmond Child, responsable de temas como Livin' on a Prayer, You Give Love a Bad Name (Bon Jovi), I Was Made For Lovin' You (KISS) o Livin' la Vida Loca (Ricky Martin). La canción aborda las diferencias y conflictos en una relación desde una perspectiva de cambio de roles.

Aunque no alcanzó el enorme éxito comercial de sus grandes clásicos, fue muy bien recibida por los seguidores de la cantante gracias a su potente producción y su interpretación llena de fuerza.