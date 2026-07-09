Foo Fighters y Moby protagonizan el arranque de un Mad Cool sobre ruedas

¡Ay, los solapamientos de los festivales! El corazón dividido. Foo fighters y Moby tocando a la vez. Dos cabezas de cartel brillantes y dándolo todo. Mientras un Dave Grohl desatado encadenaba trallazos uno tras otro, Moby despachaba sus grandes éxitos en el escenario 2.

El exbatería de Nirvana, con las greñas empapadas sobre la cara, dio un espectáculo grandioso, mejor incluso que el de 9 años atrás en la segunda edición del festival madrileño. Arrancó, sin solución de continuidad, con una traca formada por "All My Life", "The Pretender" y "Times Like These".

Este año el festival iba sobre ruedas: ni colas para entrar, ni para ir al baño, ni para pedir bebida en las barras. Esto no sería noticia si no fuera porque en casi todas las ediciones anteriores ha habido contratiempos en alguno de estos aspectos. Hasta el sonido fue bueno, solo una ligera falta de volumen en el escenario principal si te encontrabas en las últimas filas.

Volvamos atrás: aún nos derretíamos con el sol cuando hicieron su aparición sobre el escenario The Last Dinner Party, una maravillosa mezcla entre el rollo feérico de Florence + The Machine (que tocarán este jueves) con trallazos de rock guitarrero. Cinco chicas al frente (cantante, bajo, guitarras, teclados) y un chico detrás a la batería. Bailes de aquelarre feliz. Muy buena voz principal y coros empastados a la perfección.

Después nos pasamos un rato por la carpa-horno de The Loop (otros años había aire acondicionado), donde fuimos testigos del carisma de The War on Treaty. Este matrimonio que fusiona soul, gospel, blues, rock y country, acompañados de estupendos músicos (10 personas en total en el escenario), desataron la euforia y establecieron una comunión total con el público.

Concierto de Foo Fighters en Mad Cool 2026, este miércoles. EFE/Kiko Huesca

El dichoso asunto de los solapamientos hizo que solo pudiéramos escuchar a los londinenses Wolf Alice, en el escenario principal, tocar su canción más conocida, "Don't Delete The Kisses", y pudimos comprobar la calidad de la voz de su cantante principal, Ellie Rowsell.

Íbamos de camino, de nuevo, al escenario 2, donde The War On Drugs (esa mezcla entre Bruce Springsteen y Wilco) despachó un temazo tras otro, que los tienen a puñados: "Harmonia's Dream", "Red Eyes", "Pain", "Under The Pressure"...

Volvimos a The Loop, donde nos esperaba una estrella de Hollywood: Keanu Reeves. Todo un detalle ser uno de los actores más conocidos del planeta y ocupar un discreto segundo plano en tu banda (no como Jared Leto). El protagonista de The Matrix ocupa un lateral del escenario y toca el bajo en Dogstar, banda con un sonido de rock alternativo de los 90 y parecido con Interpol en su trabajo más reciente. La gente en el público coreaba "¡Neo, Neo!", y centraba en él el foco de sus móviles.

Keanu Reeves durante el concierto de su banda Dogstar en Mad Cool 2026, este miércoles Ricardo Rubio/Europa Press

Y así llegamos al comienzo de Foo Fighters, cuya traca inicial, como decíamos, encendió los ánimos de los 55.000 asistentes (aproximadamente) de la jornada inaugural de Mad Cool 2026.

Nos supo fatal irnos del escenario principal, pero queríamos ver a Moby, el músico, productor y DJ estadounidense de música electrónica conocido por fusionar techno, house, ambient, punk y rock con letras introspectivas. Comenzó con "Bodyrock", y después (nos lo esperábamos), lanzó una crítica al presidente de su país en un castellano bastante decente: "Hola, ¿qué tal? Escúchame porque no puedo hablar mucho en español porque soy un hombre ignorante de los Estados Unidos". Resumiendo: "¡Que se yoda Trump!", dijo con la ayuda del traductor del móvil.

También contó una anécdota interesante: la última vez que él y Dave Grohl compartieron cartel fue en 1986 (¡hace 40 años!) en Washington DC, cuando ambos formaban parte "de la escena punk de la costa este".

Mientras la mayoría de productores de música electrónica se parapetan tras sus ordenadores, cajas de ritmos y secuenciadores, Moby traslada su música al escenario en formato banda. Corretea por el escenario, canta, se cuelga la guitarra eléctrica y toca las congas. Le acompañaba una banda versátil encabezada por una vocalista. Sonaron sus grandes éxitos: "Go", "We Are All Made of Stars", "Raining Again", "Extreme Ways" (su tema para la banda sonora de la saga de Jason Bourne), "Natural Blues" y "Why Does My Heart Feel So Bad?", compaginada con imágenes de animales de granja (Moby es conocido por su activismo animalista y vegano, y luce tatuajes enormes en los brazos en los que se lee "Animal rights").

También hizo un guiño al beef que tuvo a principios de los 2000 con Eminem (hoy son amigos), sampleando la parte de una canción en la que el rapero de Detroit decía "nadie escucha techno".

Acabó el concierto con uno de sus temas más conocidos, la delicada "Porcelain" (tema principal de La playa, protagonizada por Leonardo Di Caprio), "Lift Me Up" y "Feeling So Real", con la que convirtió la pista en una rave.

Volvimos corriendo al escenario principal, donde Grohl y los suyos seguían al máximo de sus capacidades y acabaron con "Best of You", "Exhausted" y "Everlong".

Exhaustos es como estábamos ya después de tantas horas de festival y aún nos quedaba lo difícil: volver a casa. Aunque un policía municipal recomendaba coger el metro y bajarse en la primera parada para pedir un taxi o VTC (estrategia que salió mal en otras ocasiones), nuestra paciencia tuvo recompensa y conseguimos conductor para volver a casa desde el polígono de Villaverde, dejando a ambos lados de la calzada a hileras de personas enfrentándose a su propia odisea (puede que sigan allí).

Aún quedan tres jornadas más, con cabezas de cartel como Nick Cave, Pulp, David Byrne, Pixies, Kings of Leon, Lorde, Jennie y Twenty One Pilots.